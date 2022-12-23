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США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.12.2022
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США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках"
США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.12.2022
США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках"
США продолжат поддерживать тесную координацию со своими европейскими союзниками, оказывая поддержку расследованиям взрывов на "Северных потоках", заявил РИА... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:38
2022-12-23T21:38
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США продолжат поддерживать тесную координацию со своими европейскими союзниками, оказывая поддержку расследованиям взрывов на "Северных потоках", заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента. Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, что взрывы на "Северных потоках" являются актом международного терроризма и за ними стоят страны, заинтересованные в транзите газа исключительно через Украину. "Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия в целях укрепления энергетической независимости", - сказал представитель госдепа. "Любые предположения о причастности США к этому событию абсолютно безосновательны", - отметил американский дипломат. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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в мире, цены на нефть, владимир путин, алексей миллер, сша, украина, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Алексей Миллер, США, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
21:38 23.12.2022
 
США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках"

Госдеп: США продолжат содействовать Европе в расследовании взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США продолжат поддерживать тесную координацию со своими европейскими союзниками, оказывая поддержку расследованиям взрывов на "Северных потоках", заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента.
Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, что взрывы на "Северных потоках" являются актом международного терроризма и за ними стоят страны, заинтересованные в транзите газа исключительно через Украину.
"Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия в целях укрепления энергетической независимости", - сказал представитель госдепа.
"Любые предположения о причастности США к этому событию абсолютно безосновательны", - отметил американский дипломат.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток
21 декабря, 13:07
В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров
 
В миреЦены на нефтьВладимир ПутинАлексей МиллерСШАУкраинаГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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