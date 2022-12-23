https://ria.ru/20221223/rassledovanie-1840982143.html

США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках"

США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.12.2022

США продолжат содействовать Европе в расследовании на "Северных потоках"

США продолжат поддерживать тесную координацию со своими европейскими союзниками, оказывая поддержку расследованиям взрывов на "Северных потоках", заявил РИА... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:38

2022-12-23T21:38

2022-12-23T21:38

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владимир путин

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газпром

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США продолжат поддерживать тесную координацию со своими европейскими союзниками, оказывая поддержку расследованиям взрывов на "Северных потоках", заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента. Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, что взрывы на "Северных потоках" являются актом международного терроризма и за ними стоят страны, заинтересованные в транзите газа исключительно через Украину. "Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия в целях укрепления энергетической независимости", - сказал представитель госдепа. "Любые предположения о причастности США к этому событию абсолютно безосновательны", - отметил американский дипломат. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221221/gazoprovody-1840220190.html

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украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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