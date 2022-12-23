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МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев - РИА Новости, 23.12.2022
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МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев
МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев - РИА Новости, 23.12.2022
МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев
Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, свидетельствуют данные МВД России. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T02:13
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россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, свидетельствуют данные МВД России.Ведомство привело статистику по оконченным и приостановленным уголовным делам.Почти два трети нанесенного ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.Министерство отметило снижение числа преступлений экономической направленности. За январь — ноябрь уходящего года выявили более 106 тысяч таких деяний — их число сократилось на 0,7 процента.Материальный ущерб от них составил 322,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221209/narkotiki-1837436704.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
02:13 23.12.2022 (обновлено: 02:25 23.12.2022)
 
МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев

МВД: ущерб от преступлений в России за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, свидетельствуют данные МВД России.
Ведомство привело статистику по оконченным и приостановленным уголовным делам.

"(Этом. Прим. ред.) на 8,6 процента меньше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в документе.

Почти два трети нанесенного ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:12
МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза
Министерство отметило снижение числа преступлений экономической направленности. За январь — ноябрь уходящего года выявили более 106 тысяч таких деяний — их число сократилось на 0,7 процента.
Материальный ущерб от них составил 322,5 миллиарда рублей.
Здание Министерства внутренних дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:53
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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