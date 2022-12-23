https://ria.ru/20221223/prestupleniya-1840705960.html

МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев

МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев - РИА Новости, 23.12.2022

МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев

Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, свидетельствуют данные МВД России. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T02:13

2022-12-23T02:13

2022-12-23T02:25

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, свидетельствуют данные МВД России.Ведомство привело статистику по оконченным и приостановленным уголовным делам.Почти два трети нанесенного ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.Министерство отметило снижение числа преступлений экономической направленности. За январь — ноябрь уходящего года выявили более 106 тысяч таких деяний — их число сократилось на 0,7 процента.Материальный ущерб от них составил 322,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221209/narkotiki-1837436704.html

https://ria.ru/20221222/konflikt-1840601882.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество