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МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев
МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев - РИА Новости, 23.12.2022
МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев
Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, свидетельствуют данные МВД России. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T02:13
2022-12-23T02:13
2022-12-23T02:25
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ущерб от преступлений за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей, свидетельствуют данные МВД России.Ведомство привело статистику по оконченным и приостановленным уголовным делам.Почти два трети нанесенного ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.Министерство отметило снижение числа преступлений экономической направленности. За январь — ноябрь уходящего года выявили более 106 тысяч таких деяний — их число сократилось на 0,7 процента.Материальный ущерб от них составил 322,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221209/narkotiki-1837436704.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
02:13 23.12.2022 (обновлено: 02:25 23.12.2022)
МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за 11 месяцев
МВД: ущерб от преступлений в России за 11 месяцев 2022 года составил 700 миллиардов рублей