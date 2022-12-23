В Польше назвали срок запуска предоставленных Германией ЗРК Patriot
Минобороны Польши: немецкие ЗРК Patriot начнут работать в стране через 2-3 месяца
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Размещение в Польше предоставленных Германией зенитно-ракетных комплексов Patriot - вопрос 2-3 месяцев, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.
Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Отвечая на вопрос о том, когда Patriot начнут функционировать в Польше, Скуркевич сказал, что "в начале будущего года". "Это вопрос максимально 2–3 месяцев. Сейчас время интенсивных согласований, выбора конкретных мест дислокации и подключения к нашей системе", - сказал он в эфире Польского радио.
По словам Скуркевича, несколько дней назад в Польше уже состоялись консультации военных как польской, так и немецкой стороны. Для Варшавы самое главное – интегрировать немецкие Patriot в польскую систему обороны.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.