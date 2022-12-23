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Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ
Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ
Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T01:59
2022-12-23T01:59
2022-12-23T01:59
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владимир зеленский
сша
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны. Официально местные военные говорят о планах готовить зенитчиков в одной из европейских стран. Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду - к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, Украина, Министерство обороны США
Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ
Politico: украинских зенитчиков могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США