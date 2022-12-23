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Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/patriot-1840705394.html
Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ
Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ
Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T01:59
2022-12-23T01:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны. Официально местные военные говорят о планах готовить зенитчиков в одной из европейских стран. Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду - к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, Украина, Министерство обороны США
01:59 23.12.2022
 
Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ

Politico: украинских зенитчиков могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны.
Официально местные военные говорят о планах готовить зенитчиков в одной из европейских стран.
"Министерство обороны обсуждает, не организовать ли подготовку полностью или частично в США вместо третьей страны", - сказано в публикации.
Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду - к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 19:05Специальная военная операция на Украине
Российская армия "пощелкает" и Patriot, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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