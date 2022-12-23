https://ria.ru/20221223/patriot-1840705394.html

Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ

Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

Украинских военных могут обучать обращаться с ПВО Patriot в США, пишут СМИ

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T01:59

2022-12-23T01:59

2022-12-23T01:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сша

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США, сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны. Официально местные военные говорят о планах готовить зенитчиков в одной из европейских стран. Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен в среду - к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев.

https://ria.ru/20221222/patriot-1840674268.html

сша

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в мире, владимир зеленский, сша, украина, министерство обороны сша