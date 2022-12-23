https://ria.ru/20221223/partizan-1840700638.html
Украинские военные обстреляли Красный Партизан
Украинские военные обстреляли Красный Партизан - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские военные обстреляли Красный Партизан
Украинские войска в четверг вечером обстреляли населенный пункт Красный Партизан, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T00:20
2022-12-23T00:20
2022-12-23T00:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837832507_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_5cb309c98dbac680b39538bf0d62b5cc.jpg
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли населенный пункт Красный Партизан, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Красный Партизан расположен в примерно в 5 километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20221222/gornyaki-1840594126.html
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837832507_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_7f790f456e96a8498f2ef6ff0350fbc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК
00:20 23.12.2022 (обновлено: 00:56 23.12.2022)
Украинские военные обстреляли Красный Партизан
Украинские войска обстреляли из артиллерии Красный Партизан в ДНР