https://ria.ru/20221223/partizan-1840700638.html

Украинские военные обстреляли Красный Партизан

Украинские военные обстреляли Красный Партизан - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские военные обстреляли Красный Партизан

Украинские войска в четверг вечером обстреляли населенный пункт Красный Партизан, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T00:20

2022-12-23T00:20

2022-12-23T00:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли населенный пункт Красный Партизан, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Красный Партизан расположен в примерно в 5 километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.

https://ria.ru/20221222/gornyaki-1840594126.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк