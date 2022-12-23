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Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой - РИА Новости, 23.12.2022
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Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой
Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой - РИА Новости, 23.12.2022
Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР группе "Вагнер" китайской... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:44
2022-12-23T17:44
в мире
мария захарова
россия
кндр (северная корея)
сша
китай
оон
линда томас-гринфилд
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР группе "Вагнер" китайской идиомой "Чудак толкует сон". "Коротко и дипломатично: "Чудак толкует сон", - написала она в своем Telegram-канале. Раннее Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР, продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией, с Кореей на учениях, по обеспечению готовности, убедиться, что "у нас и у них есть системы для сдерживания и, в конечном счете, защиты от любой агрессии Северной Кореи". Также он отметил, что Китай играет в этом важную роль и в интересах Китая не допустить продолжения провокационных действий КНДР. Блинкен добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить "попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении". Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон якобы может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводилось. Она пообещала поднять эту тему на заседаниях Совбеза. Кроме того координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой "Вагнер". Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения и назвал их слухами и домыслами. При этом официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя северокорейского МИД сообщили, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Россией. В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.
https://ria.ru/20221223/kndr-1840718285.html
https://ria.ru/20221220/kndr-1839896572.html
россия
кндр (северная корея)
сша
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в мире, мария захарова, россия, кндр (северная корея), сша, китай, оон, линда томас-гринфилд, энтони блинкен
В мире, Мария Захарова, Россия, КНДР (Северная Корея), США, Китай, ООН, Линда Томас-Гринфилд, Энтони Блинкен
17:44 23.12.2022
 
Захарова ответила на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" идиомой

Захарова ответила Блинкену на слова про оружие из КНДР для "Вагнера" китайской идиомой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР группе "Вагнер" китайской идиомой "Чудак толкует сон".
"Коротко и дипломатично: "Чудак толкует сон", - написала она в своем Telegram-канале.
Раннее Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР, продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией, с Кореей на учениях, по обеспечению готовности, убедиться, что "у нас и у них есть системы для сдерживания и, в конечном счете, защиты от любой агрессии Северной Кореи". Также он отметил, что Китай играет в этом важную роль и в интересах Китая не допустить продолжения провокационных действий КНДР. Блинкен добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить "попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении".
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Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон якобы может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводилось. Она пообещала поднять эту тему на заседаниях Совбеза.
Кроме того координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой "Вагнер".
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения и назвал их слухами и домыслами.
При этом официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя северокорейского МИД сообщили, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Россией.
В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.
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В миреМария ЗахароваРоссияКНДР (Северная Корея)СШАКитайООНЛинда Томас-ГринфилдЭнтони Блинкен
 
 
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