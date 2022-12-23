https://ria.ru/20221223/opk-1840940082.html

Путин заслушает доклады руководителей предприятий ОПК

Путин заслушает доклады руководителей предприятий ОПК - РИА Новости, 23.12.2022

Путин заслушает доклады руководителей предприятий ОПК

Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации России на Украине, сообщил, что... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:34

2022-12-23T18:34

2022-12-23T19:12

владимир путин

россия

украина

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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации России на Украине, сообщил, что заслушает доклады руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и предложения по устранению проблемных вопросов."Обсудим все темы, которые нас волнуют, занимают, и которыми мы с вами на протяжении последних месяцев занимаемся достаточно интенсивно... Сегодня жду от вас соответствующих докладов, после наших предыдущих встреч - с некоторыми отдельно коллегами, и все вместе мы, помните, встречались. Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов - их не может не быть в такой объемной, масштабной работе, и предложения по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать для того, чтобы этих проблем было как можно меньше", - сказал Путин, открывая совещание.

https://ria.ru/20221217/otsrochka-1839414628.html

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владимир путин, россия, украина