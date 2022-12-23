https://ria.ru/20221223/obstrel-1840922134.html

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска в пятницу за час обстреляли Ясиноватую, Майорск, Макеевку, Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной республике, выпустив в общей сложности... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:39

2022-12-23T17:39

2022-12-23T17:39

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

ясиноватая

горловка

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за час обстреляли Ясиноватую, Майорск, Макеевку, Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной республике, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В представительстве добавили, что 15.50 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Майорску, в 16.00 - три снаряда того же калибра по Ясиноватой, в 16.45 - три снаряда по Гольмовскому. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

ясиноватая

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, макеевка, ясиноватая, горловка, сцкк, стирол, нато