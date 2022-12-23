Украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за час обстреляли пять населенных пунктов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за час обстреляли Ясиноватую, Майорск, Макеевку, Горловку и Гольмовский в Донецкой Народной республике, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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В представительстве добавили, что 15.50 украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Майорску, в 16.00 - три снаряда того же калибра по Ясиноватой, в 16.45 - три снаряда по Гольмовскому.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.