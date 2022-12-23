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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.12.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:41
2022-12-23T15:42
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
15:41 23.12.2022 (обновлено: 15:42 23.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 декабря, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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