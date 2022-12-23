15:39 23.12.2022 (обновлено: 16:20 23.12.2022)
Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке 11 снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке 11 снарядов
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 14.55 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.00 мск по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.
Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела Никитовского района города пострадал мирный житель.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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