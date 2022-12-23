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Мост на улице Ботевградской открыли после капремонта в Саранске - РИА Новости, 23.12.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221223/most-1840821987.html
Мост на улице Ботевградской открыли после капремонта в Саранске
Мост на улице Ботевградской открыли после капремонта в Саранске - РИА Новости, 23.12.2022
Мост на улице Ботевградской открыли после капремонта в Саранске
Мост через реку Саранку на улице Ботевградской открыли в столице Мордовии Саранске после капитального ремонта, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:42
2022-12-23T13:44
республика мордовия
городское хозяйство москвы
артем здунов
саранск
советский
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мост через реку Саранку на улице Ботевградской открыли в столице Мордовии Саранске после капитального ремонта, сообщает пресс-служба главы республики. Ботевградский - один из главных мостов Саранска общей протяженностью более 342 метров, был построен в конце 1981 года, за все время ни разу не ремонтировался. Ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начались в середине марта текущего года. Затраты на капремонт составили более 441 миллиона рублей. "Качество проведенных работ оценил глава Мордовии Артём Здунов. Он осмотрел обновлённое мостовое сооружение, пешком пройдя по всей его протяженности - от улицы Саранская до Советской. В ходе капремонта были отремонтированы опоры, заменены пролеты, полностью обновлена проезжая часть по всей протяженности моста, установлено новое барьерное и перильное ограждения, оборудована система наружного освещения, установлены светофоры", - говорится в сообщении. Главный инженер компании-подрядчика "Мостострой" Иван Сатаев рассказал о том, что при проведении ремонтных работ использовались современные высокопрочные и износостойкие материалы. В частности, перильные ограждения выполнены из композитного пластика, который не требует окрашивания. Кроме того, на путепроводе оборудована композитная водоотводная система, устойчивая к коррозии, что увеличит срок эксплуатации моста. Проектировщики и строители позаботились и об экологии: все стоки с моста будут уходить в очистные сооружения и только после этого сбрасываться. "Мы принимаем мост в эксплуатацию, сейчас он в полном порядке, автолюбители и пешеходы могут им пользоваться. Подрядчик даёт на все работы гарантийный срок – 8 лет. При необходимости в любое время мы можем обратиться для устранения недочетов", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Генеральный директор СК "Мостострой" Андрей Ташкаев выразил уверенность, что автомобилисты оценят комфорт при проезде по швам резинометаллического типа. "Надеюсь, что жители Саранска останутся довольны, а нам будет приятно за качественно выполненную работу", - сказал он, а также поблагодарил руководство республики и заказчика за помощь в решении всех проблемных вопросов, что позволило провести работы в максимально сжатые сроки. Подчеркивается, что срок эксплуатации Ботевградского моста после проведенного капремонта составляет 40 лет.
https://ria.ru/20221223/kompleks-1840789971.html
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городское хозяйство москвы, артем здунов, саранск, советский , следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия
Республика Мордовия, Городское хозяйство Москвы, Артем Здунов, Саранск, Советский , Следственный комитет России (СК РФ), Республика Мордовия
13:42 23.12.2022 (обновлено: 13:44 23.12.2022)
 
Мост на улице Ботевградской открыли после капремонта в Саранске

Власти Мордовии: в Саранске на улице Ботевградской открыли мост после капремонта

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Мост через реку Саранку на улице Ботевградской открыли в столице Мордовии Саранске после капитального ремонта, сообщает пресс-служба главы республики.
Ботевградский - один из главных мостов Саранска общей протяженностью более 342 метров, был построен в конце 1981 года, за все время ни разу не ремонтировался. Ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начались в середине марта текущего года. Затраты на капремонт составили более 441 миллиона рублей.
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"Качество проведенных работ оценил глава Мордовии Артём Здунов. Он осмотрел обновлённое мостовое сооружение, пешком пройдя по всей его протяженности - от улицы Саранская до Советской. В ходе капремонта были отремонтированы опоры, заменены пролеты, полностью обновлена проезжая часть по всей протяженности моста, установлено новое барьерное и перильное ограждения, оборудована система наружного освещения, установлены светофоры", - говорится в сообщении.
Главный инженер компании-подрядчика "Мостострой" Иван Сатаев рассказал о том, что при проведении ремонтных работ использовались современные высокопрочные и износостойкие материалы. В частности, перильные ограждения выполнены из композитного пластика, который не требует окрашивания. Кроме того, на путепроводе оборудована композитная водоотводная система, устойчивая к коррозии, что увеличит срок эксплуатации моста. Проектировщики и строители позаботились и об экологии: все стоки с моста будут уходить в очистные сооружения и только после этого сбрасываться.
"Мы принимаем мост в эксплуатацию, сейчас он в полном порядке, автолюбители и пешеходы могут им пользоваться. Подрядчик даёт на все работы гарантийный срок – 8 лет. При необходимости в любое время мы можем обратиться для устранения недочетов", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Генеральный директор СК "Мостострой" Андрей Ташкаев выразил уверенность, что автомобилисты оценят комфорт при проезде по швам резинометаллического типа. "Надеюсь, что жители Саранска останутся довольны, а нам будет приятно за качественно выполненную работу", - сказал он, а также поблагодарил руководство республики и заказчика за помощь в решении всех проблемных вопросов, что позволило провести работы в максимально сжатые сроки.
Подчеркивается, что срок эксплуатации Ботевградского моста после проведенного капремонта составляет 40 лет.
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Республика МордовияГородское хозяйство МосквыАртем ЗдуновСаранскСоветскийСледственный комитет России (СК РФ)Республика Мордовия
 
 
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