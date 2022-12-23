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Иркутская область в 2022 г увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию - РИА Новости, 23.12.2022
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https://ria.ru/20221223/morozhenoe-1840834792.html
Иркутская область в 2022 г увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию
Иркутская область в 2022 г увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию - РИА Новости, 23.12.2022
Иркутская область в 2022 г увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию
Иркутская область в 2022 году увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:24
2022-12-23T14:24
россия-китай: главное
экономика
китай
монголия
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ИРКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Иркутская область в 2022 году увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию, сообщила пресс-служба правительства региона. Иркутская область за 11 месяцев 2022 года увеличила экспорт молочной продукции по сравнению со всем 2021 годом более чем на 16%. В структуре экспорта молочной продукции наибольшая доля приходится на мороженое. "В 2022 году его экспорт увеличился на 19% и составил в общем экспорте молочной продукции более 90%. Основными экономическими партнерами области по приобретению молочной продукции Приангарья являются Монголия и Китай", - говорится в сообщении. Предприятия региона выпускают весовое и порционное мороженое в различной упаковке, а также торты-мороженое, фруктовый лед. При производстве используется молоко, произведенное в Иркутской области, а также натуральные ингредиенты и наполнители из фруктов и ягод.
https://ria.ru/20220210/eksport-1772097969.html
китай
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экономика, китай, монголия
Россия-Китай: Главное, Экономика, Китай, Монголия
14:24 23.12.2022
 

Иркутская область в 2022 г увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мороженое
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ИРКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Иркутская область в 2022 году увеличила экспорт мороженого в Китай и Монголию, сообщила пресс-служба правительства региона.
Иркутская область за 11 месяцев 2022 года увеличила экспорт молочной продукции по сравнению со всем 2021 годом более чем на 16%. В структуре экспорта молочной продукции наибольшая доля приходится на мороженое.
"В 2022 году его экспорт увеличился на 19% и составил в общем экспорте молочной продукции более 90%. Основными экономическими партнерами области по приобретению молочной продукции Приангарья являются Монголия и Китай", - говорится в сообщении.
Предприятия региона выпускают весовое и порционное мороженое в различной упаковке, а также торты-мороженое, фруктовый лед. При производстве используется молоко, произведенное в Иркутской области, а также натуральные ингредиенты и наполнители из фруктов и ягод.
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