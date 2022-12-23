https://ria.ru/20221223/lavrov-1840875120.html

Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе

Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 23.12.2022

Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:39

2022-12-23T15:39

2022-12-23T18:33

сергей лавров

в мире

джейхун байрамов

россия

нагорный карабах

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.По словам Лаврова, в этой ситуации нужно учитывать мнение всех вовлеченных сторон: азербайджанской, армянской и карабахской, а также российской. "Из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях", — сказал министр.Он подчеркнул, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи."Напомню, что на земле ситуация очень непростая, создаются немалые сложности для наших военных, в том числе из-за нарушений того режима, который установлен трехсторонними договоренностями", — добавил Лавров.Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает Баку и Госдепартамент США.

https://ria.ru/20221222/mirotvortsy-1840503602.html

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, в мире, джейхун байрамов, россия, нагорный карабах