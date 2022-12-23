Южная Корея и США осудили пуск ракет КНДР
Южная Корея и США резко осудили пуск баллистических ракет КНДР
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 23 дек - РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск КНДР в пятницу двух баллистических ракет, стороны резко осудили действия Пхеньяна, сообщил МИД Южной Кореи.
"Стороны отметили, что провокации Северной Кореи являются явным нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и усиливают напряженность на Корейском полуострове, а также в регионе, и резко осудили их", - говорится в сообщении МИД.
КНДР в пятницу примерно в 16.32 (10.32 мск) пустила две баллистические ракеты малой дальности из района аэродрома Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, одна пролетела 250 километров, другая - 350 километров. В Токио заявили, что максимальная высота полета составила 50 километров, а траектория могла отличаться от стандартной. Ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.
В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. Во вторник Южная Корея и США провели совместные учения ВВС с участием стратегических бомбардировщиков США B-52H и истребителей F-22.