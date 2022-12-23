https://ria.ru/20221223/kndr-1840836208.html

Южная Корея и США осудили пуск ракет КНДР

Южная Корея и США осудили пуск ракет КНДР - РИА Новости, 23.12.2022

Южная Корея и США осудили пуск ракет КНДР

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:10

2022-12-23T14:10

2022-12-23T14:10

в мире

южная корея

сша

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корейский полуостров

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 23 дек - РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом пуск КНДР в пятницу двух баллистических ракет, стороны резко осудили действия Пхеньяна, сообщил МИД Южной Кореи. "Стороны отметили, что провокации Северной Кореи являются явным нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и усиливают напряженность на Корейском полуострове, а также в регионе, и резко осудили их", - говорится в сообщении МИД. КНДР в пятницу примерно в 16.32 (10.32 мск) пустила две баллистические ракеты малой дальности из района аэродрома Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, одна пролетела 250 километров, другая - 350 километров. В Токио заявили, что максимальная высота полета составила 50 километров, а траектория могла отличаться от стандартной. Ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника. Во вторник Южная Корея и США провели совместные учения ВВС с участием стратегических бомбардировщиков США B-52H и истребителей F-22.

https://ria.ru/20221223/rakety-1840763908.html

южная корея

сша

пхеньян

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сша, пхеньян, оон, f-22, корейский полуостров, кндр (северная корея)