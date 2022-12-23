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Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9% - РИА Новости, 23.12.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221223/kitay-1840821889.html
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9%
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9% - РИА Новости, 23.12.2022
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9%
За первые 11 месяцев 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:52
2022-12-23T13:52
россия-китай: главное
китай
инвестиции
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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении и составил почти 1,16 триллиона юаней, сообщили в пятницу в министерстве коммерции КНР.В долларовом выражении этот показатель вырос на 12,2% в годовом исчислении до 178,08 миллиарда долларов.
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Артем Смирнов
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китай, инвестиции
Россия-Китай: Главное, Китай, инвестиции
13:52 23.12.2022
 

Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9%

© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае
Женщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Женщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении и составил почти 1,16 триллиона юаней, сообщили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
В долларовом выражении этот показатель вырос на 12,2% в годовом исчислении до 178,08 миллиарда долларов.
Порт Циндао в Китае - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 14:48Россия-Китай: Главное
Китай займется освоением новых рынков и привлечением инокапитала
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайинвестиции
 
 
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