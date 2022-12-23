https://ria.ru/20221223/kitay-1840821889.html
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9%
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9% - РИА Новости, 23.12.2022
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9%
За первые 11 месяцев 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:52
2022-12-23T13:52
2022-12-23T13:52
россия-китай: главное
китай
инвестиции
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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении и составил почти 1,16 триллиона юаней, сообщили в пятницу в министерстве коммерции КНР.В долларовом выражении этот показатель вырос на 12,2% в годовом исчислении до 178,08 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221222/kitay-1840539560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, инвестиции
Россия-Китай: Главное, Китай, инвестиции