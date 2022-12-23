https://ria.ru/20221223/kitay-1840821889.html

Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9%

Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9% - РИА Новости, 23.12.2022

Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай за 11 месяцев вырос на 9,9%

За первые 11 месяцев 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:52

2022-12-23T13:52

2022-12-23T13:52

россия-китай: главное

китай

инвестиции

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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 11 месяцев 2022 года объем фактически использованных прямых зарубежных инвестиций в континентальной части Китая вырос на 9,9% в годовом исчислении и составил почти 1,16 триллиона юаней, сообщили в пятницу в министерстве коммерции КНР.В долларовом выражении этот показатель вырос на 12,2% в годовом исчислении до 178,08 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221222/kitay-1840539560.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, инвестиции