https://ria.ru/20221223/kirkorov-1840778746.html
Бедрос Киркоров выступил на концерте в честь дня рождения Сталина
Бедрос Киркоров выступил на концерте в честь дня рождения Сталина - РИА Новости, 23.12.2022
Бедрос Киркоров выступил на концерте в честь дня рождения Сталина
Бедрос Киркоров выступил на мероприятии в честь дня рождения Иосифа Сталина после выписки из больницы. Оно состоялось 22 декабря. Об этом сообщило издание... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:36
2022-12-23T12:36
2022-12-23T12:36
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бедрос Киркоров выступил на мероприятии в честь дня рождения Иосифа Сталина после выписки из больницы. Оно состоялось 22 декабря. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.По словам пресс-атташе правнука политика, 90-летний Киркоров также произнес речь на празднике. Накануне в СМИ появились слухи, что артист попал в реанимацию. Однако оказалось, что он проходил плановое обследование. Спустя несколько дней знаменитость выписали из больницы. По словам пресс-секретаря Филиппа Киркорова, отец артиста чувствовал себя хорошо. Бедрос Киркоров – болгарский, российский и советский эстрадный певец. В 2012 году он получил звание народного артиста России. Ранее исполнитель опроверг слухи о госпитализации после осложнений коронавируса. Он признался, что попал весной в больницу из-за кашля и давления.
https://ria.ru/20221221/kirkorov-1840216807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бедрос киркоров, филипп киркоров
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров
Бедрос Киркоров выступил на концерте в честь дня рождения Сталина
Бедрос Киркоров после выписки выступил на концерте в честь дня рождения Сталина