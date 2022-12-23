https://ria.ru/20221223/kirkorov-1840778746.html

Бедрос Киркоров выступил на концерте в честь дня рождения Сталина

Бедрос Киркоров выступил на концерте в честь дня рождения Сталина - РИА Новости, 23.12.2022

Бедрос Киркоров выступил на концерте в честь дня рождения Сталина

Бедрос Киркоров выступил на мероприятии в честь дня рождения Иосифа Сталина после выписки из больницы. Оно состоялось 22 декабря. Об этом сообщило издание... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:36

2022-12-23T12:36

2022-12-23T12:36

шоубиз

бедрос киркоров

филипп киркоров

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бедрос Киркоров выступил на мероприятии в честь дня рождения Иосифа Сталина после выписки из больницы. Оно состоялось 22 декабря. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.По словам пресс-атташе правнука политика, 90-летний Киркоров также произнес речь на празднике. Накануне в СМИ появились слухи, что артист попал в реанимацию. Однако оказалось, что он проходил плановое обследование. Спустя несколько дней знаменитость выписали из больницы. По словам пресс-секретаря Филиппа Киркорова, отец артиста чувствовал себя хорошо. Бедрос Киркоров – болгарский, российский и советский эстрадный певец. В 2012 году он получил звание народного артиста России. Ранее исполнитель опроверг слухи о госпитализации после осложнений коронавируса. Он признался, что попал весной в больницу из-за кашля и давления.

https://ria.ru/20221221/kirkorov-1840216807.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, филипп киркоров