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В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски - РИА Новости, 23.12.2022
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В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски
В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски - РИА Новости, 23.12.2022
В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски
Полицейские в Чебоксарах нашли и вернули хозяевам похищенную у них породистую собаку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:01
2022-12-23T15:01
происшествия
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах нашли и вернули хозяевам похищенную у них породистую собаку, сообщает пресс-служба ведомства. Жительница Чебоксар 20 декабря обратилась в полицию с заявлением о краже собаки породы хаски. Пёс находился на привязи возле кафе, где работает заявительница, и пропал. "Ориентировка о происшествии была разослана всем наружным нарядам, и вскоре возле городского отдела полиции №3 по проспекту Тракторостроителей сотрудники увидели этого пса и завели в помещение. Оперативно сотрудниками уголовного розыска были установлены и личности немолодой супружеской пары, подозреваемой в краже", - говорится в сообщении. Доставленные в отделение граждане заявили, что им стало жаль животное на привязи, поэтому они забрали собаку с собой. После неудачной попытки уехать на общественном транспорте злоумышленники вызвали такси, но пока ожидали приезда машины, не смогли удержать пса и тот сбежал. В настоящее время в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). На время его расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html
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происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
15:01 23.12.2022
 
В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски

В Чебоксарах полицейские нашли и вернули хозяевам похищенную с привязи хаски

© Pixabay / Pixabay / Joe007Собака породы хаски
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Pixabay / Pixabay / Joe007
Собака породы хаски. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах нашли и вернули хозяевам похищенную у них породистую собаку, сообщает пресс-служба ведомства.
Жительница Чебоксар 20 декабря обратилась в полицию с заявлением о краже собаки породы хаски. Пёс находился на привязи возле кафе, где работает заявительница, и пропал.
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"Ориентировка о происшествии была разослана всем наружным нарядам, и вскоре возле городского отдела полиции №3 по проспекту Тракторостроителей сотрудники увидели этого пса и завели в помещение. Оперативно сотрудниками уголовного розыска были установлены и личности немолодой супружеской пары, подозреваемой в краже", - говорится в сообщении.
Доставленные в отделение граждане заявили, что им стало жаль животное на привязи, поэтому они забрали собаку с собой. После неудачной попытки уехать на общественном транспорте злоумышленники вызвали такси, но пока ожидали приезда машины, не смогли удержать пса и тот сбежал.
В настоящее время в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). На время его расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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