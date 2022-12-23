https://ria.ru/20221223/khaski-1840853759.html
В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски
В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски - РИА Новости, 23.12.2022
В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски
Полицейские в Чебоксарах нашли и вернули хозяевам похищенную у них породистую собаку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:01
2022-12-23T15:01
2022-12-23T15:01
происшествия
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах нашли и вернули хозяевам похищенную у них породистую собаку, сообщает пресс-служба ведомства. Жительница Чебоксар 20 декабря обратилась в полицию с заявлением о краже собаки породы хаски. Пёс находился на привязи возле кафе, где работает заявительница, и пропал. "Ориентировка о происшествии была разослана всем наружным нарядам, и вскоре возле городского отдела полиции №3 по проспекту Тракторостроителей сотрудники увидели этого пса и завели в помещение. Оперативно сотрудниками уголовного розыска были установлены и личности немолодой супружеской пары, подозреваемой в краже", - говорится в сообщении. Доставленные в отделение граждане заявили, что им стало жаль животное на привязи, поэтому они забрали собаку с собой. После неудачной попытки уехать на общественном транспорте злоумышленники вызвали такси, но пока ожидали приезда машины, не смогли удержать пса и тот сбежал. В настоящее время в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). На время его расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html
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происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах полиция вернула хозяевам похищенную хаски
В Чебоксарах полицейские нашли и вернули хозяевам похищенную с привязи хаски
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости.
Полицейские в Чебоксарах нашли и вернули хозяевам похищенную у них породистую собаку, сообщает
пресс-служба ведомства.
Жительница Чебоксар 20 декабря обратилась в полицию с заявлением о краже собаки породы хаски. Пёс находился на привязи возле кафе, где работает заявительница, и пропал.
"Ориентировка о происшествии была разослана всем наружным нарядам, и вскоре возле городского отдела полиции №3 по проспекту Тракторостроителей сотрудники увидели этого пса и завели в помещение. Оперативно сотрудниками уголовного розыска были установлены и личности немолодой супружеской пары, подозреваемой в краже", - говорится в сообщении.
Доставленные в отделение граждане заявили, что им стало жаль животное на привязи, поэтому они забрали собаку с собой. После неудачной попытки уехать на общественном транспорте злоумышленники вызвали такси, но пока ожидали приезда машины, не смогли удержать пса и тот сбежал.
В настоящее время в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
(Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). На время его расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.