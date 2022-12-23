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Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/istrebiteli-1840895407.html
Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8
Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 23.12.2022
Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8
Российские истребители за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и военный вертолёт Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:32
2022-12-23T17:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
су-25
ми-8 амтш
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и военный вертолёт Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он.
https://ria.ru/20221223/kharkov-1840897312.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, су-25, ми-8 амтш, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Су-25, Ми-8 АМТШ, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:32 23.12.2022 (обновлено: 17:53 23.12.2022)
 
Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8

Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8 на территории ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и военный вертолёт Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСу-25Ми-8 АМТШРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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