https://ria.ru/20221223/istrebiteli-1840895407.html

Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8

Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 23.12.2022

Российские истребители сбили украинские Су-25 и Ми-8

Российские истребители за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и военный вертолёт Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:32

2022-12-23T16:32

2022-12-23T17:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

су-25

ми-8 амтш

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и военный вертолёт Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он.

https://ria.ru/20221223/kharkov-1840897312.html

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, су-25, ми-8 амтш, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)