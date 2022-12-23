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Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам - РИА Новости, 23.12.2022
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Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам
Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам - РИА Новости, 23.12.2022
Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам
— ответ на действия недружественных стран, а не на введение Западом потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:41
2022-12-23T13:37
экономика
владимир путин
россия
газпром
omv
wintershall
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Введенные для "Газпрома" ограничения на покупку газа у совместных предприятий с европейскими структурами — ответ на действия недружественных стран, а не на введение Западом потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. За дальнейшими пояснениями он призвал обращаться в "Газпром".Накануне президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall по цене выше установленного лимита. С этими компаниями российский поставщик совместно добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Правительство должно установить предельный размер платы в десятидневный срок.
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экономика, владимир путин, россия, газпром, omv, wintershall, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Газпром, OMV, Wintershall, Дмитрий Песков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
12:41 23.12.2022 (обновлено: 13:37 23.12.2022)
 
Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам

Песков: ограничения для "Газпрома" на покупку газа не являются ответом на потолок цен

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Введенные для "Газпрома" ограничения на покупку газа у совместных предприятий с европейскими структурами — ответ на действия недружественных стран, а не на введение Западом потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, это решение, которое не связано с нововведением вот этим европейским. Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран", — сказал он.
За дальнейшими пояснениями он призвал обращаться в "Газпром".
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall по цене выше установленного лимита. С этими компаниями российский поставщик совместно добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Правительство должно установить предельный размер платы в десятидневный срок.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 10:52
Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2023 году от 70 до 100 долларов
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГазпромOMVWintershallДмитрий ПесковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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