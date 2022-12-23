https://ria.ru/20221223/gazprom-1840796843.html

Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам

Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам - РИА Новости, 23.12.2022

Песков назвал ограничения для "Газпрома" ответом недружественным странам

— ответ на действия недружественных стран, а не на введение Западом потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:41

2022-12-23T12:41

2022-12-23T13:37

экономика

владимир путин

россия

газпром

omv

wintershall

дмитрий песков

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Введенные для "Газпрома" ограничения на покупку газа у совместных предприятий с европейскими структурами — ответ на действия недружественных стран, а не на введение Западом потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. За дальнейшими пояснениями он призвал обращаться в "Газпром".Накануне президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall по цене выше установленного лимита. С этими компаниями российский поставщик совместно добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Правительство должно установить предельный размер платы в десятидневный срок.

https://ria.ru/20221223/tseny-1840756937.html

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экономика, владимир путин, россия, газпром, omv, wintershall, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента)