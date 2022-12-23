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"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России - РИА Новости, 23.12.2022
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"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России
"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России - РИА Новости, 23.12.2022
"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России
Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают статью Washington Post об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках". РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:41
2022-12-23T20:55
в мире
владимир путин
россия
москва
сша
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают статью Washington Post об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках". На этой неделе WP написала, что некоторые западные чиновники в частных разговорах признают, что никаких свидетельств причастности Москвы к диверсиям нет. При этом собеседники издания не сомневаются в умышленном характере аварии.Комментаторов возмутило, что издание пытается выдать очевидную правду за некую сенсацию."Они заранее готовятся к тому, что вскроются новые неприятные для них факты по поводу трубопроводов? Давайте посмотрим, что выходит. Очевидно, некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно. И вот американцы готовятся к новой утечке", — написал один из них."С самого начала было очевидно, что это не Россия", — поддержал другой."США изначально выступали против этих газопроводов и постоянно повторяли это. Кто же мог саботировать этот трубопровод?" — задался вопросом третий."Как мы и говорили, Россия не совершала этой диверсии. Жаль, что европейские СМИ не умеют расследовать и передают чушь без разбора и оснований", — поделился мнением еще один пользователь."Как интересно выходит, Washington Post пишет об отсутствии доказательств против России, а что мы знаем о расследовании в отношении США и их пособников, таких как Польша? Хорошо бы довести дело до конца, тем более что, хочется услышать имена истинных виновников", — подытожили читатели.Двадцать шестого сентября на российских экспортных газопроводах, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", обнаружили утечку, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что их причиной стали диверсии. В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Президент Владимир Путин заявлял, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221222/potok-1840664842.html
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в мире, владимир путин, россия, москва, сша, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Владимир Путин, Россия, Москва, США, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
20:41 23.12.2022 (обновлено: 20:55 23.12.2022)
 
"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России

Читатели Figaro поддержали статью WP о непричастности России к подрыву "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают статью Washington Post об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках".
На этой неделе WP написала, что некоторые западные чиновники в частных разговорах признают, что никаких свидетельств причастности Москвы к диверсиям нет. При этом собеседники издания не сомневаются в умышленном характере аварии.
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22 декабря, 19:41
Путин рассказал, кому был выгоден взрыв "Северного потока"
Комментаторов возмутило, что издание пытается выдать очевидную правду за некую сенсацию.
"Они заранее готовятся к тому, что вскроются новые неприятные для них факты по поводу трубопроводов? Давайте посмотрим, что выходит. Очевидно, некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно. И вот американцы готовятся к новой утечке", — написал один из них.
"С самого начала было очевидно, что это не Россия", — поддержал другой.
"США изначально выступали против этих газопроводов и постоянно повторяли это. Кто же мог саботировать этот трубопровод?" — задался вопросом третий.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 01:28
Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"
"Как мы и говорили, Россия не совершала этой диверсии. Жаль, что европейские СМИ не умеют расследовать и передают чушь без разбора и оснований", — поделился мнением еще один пользователь.
"Как интересно выходит, Washington Post пишет об отсутствии доказательств против России, а что мы знаем о расследовании в отношении США и их пособников, таких как Польша? Хорошо бы довести дело до конца, тем более что, хочется услышать имена истинных виновников", — подытожили читатели.
Место утечки на газопроводе Северный поток
21 декабря, 13:07
В ЕС не собираются расследовать теракт на "Северных потоках", заявил Лавров
Двадцать шестого сентября на российских экспортных газопроводах, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", обнаружили утечку, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что их причиной стали диверсии. В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Кадр повреждения газопровода Северный поток, опубликованный датским телеканалом TV 2/Bornholm
25 ноября, 11:09
В Дании опубликовали кадры поврежденного "Северного потока"
 
В миреВладимир ПутинРоссияМоскваСШАГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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