https://ria.ru/20221223/frantsuzy-1840973572.html

"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России

"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России - РИА Новости, 23.12.2022

"Готовятся к новой утечке". Французов возмутила "сенсация" WP о России

Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают статью Washington Post об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках". РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:41

2022-12-23T20:41

2022-12-23T20:55

в мире

владимир путин

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генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают статью Washington Post об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках". На этой неделе WP написала, что некоторые западные чиновники в частных разговорах признают, что никаких свидетельств причастности Москвы к диверсиям нет. При этом собеседники издания не сомневаются в умышленном характере аварии.Комментаторов возмутило, что издание пытается выдать очевидную правду за некую сенсацию."Они заранее готовятся к тому, что вскроются новые неприятные для них факты по поводу трубопроводов? Давайте посмотрим, что выходит. Очевидно, некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно. И вот американцы готовятся к новой утечке", — написал один из них."С самого начала было очевидно, что это не Россия", — поддержал другой."США изначально выступали против этих газопроводов и постоянно повторяли это. Кто же мог саботировать этот трубопровод?" — задался вопросом третий."Как мы и говорили, Россия не совершала этой диверсии. Жаль, что европейские СМИ не умеют расследовать и передают чушь без разбора и оснований", — поделился мнением еще один пользователь."Как интересно выходит, Washington Post пишет об отсутствии доказательств против России, а что мы знаем о расследовании в отношении США и их пособников, таких как Польша? Хорошо бы довести дело до конца, тем более что, хочется услышать имена истинных виновников", — подытожили читатели.Двадцать шестого сентября на российских экспортных газопроводах, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", обнаружили утечку, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что их причиной стали диверсии. В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Президент Владимир Путин заявлял, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221222/potok-1840664842.html

https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html

https://ria.ru/20221221/gazoprovody-1840220190.html

https://ria.ru/20221125/avariya-1834142528.html

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в мире, владимир путин, россия, москва, сша, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"