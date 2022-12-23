08:29 23.12.2022 (обновлено: 08:38 23.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ за пять минут дважды обстреляли Донецк натовскими снарядами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.00 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.05 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Представительство добавило, что в 07.55 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, в 08.00 мск по Каштановому - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 08.05 мск по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.