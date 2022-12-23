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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:29

2022-12-23T08:29

2022-12-23T08:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.00 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.05 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Представительство добавило, что в 07.55 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, в 08.00 мск по Каштановому - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 08.05 мск по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины