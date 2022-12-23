https://ria.ru/20221223/dezertirstvo-1840809680.html

В Челябинске контрактнику вынесли приговор за дезертирство

В Челябинске контрактнику вынесли приговор за дезертирство - РИА Новости, 23.12.2022

В Челябинске контрактнику вынесли приговор за дезертирство

Челябинский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде 5 лет и 1 месяца колонии общего режима военнослужащему по контракту, самовольно оставившему... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:11

2022-12-23T13:11

2022-12-23T13:52

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Челябинский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде 5 лет и 1 месяца колонии общего режима военнослужащему по контракту, самовольно оставившему воинскую часть и уклонение от частичной мобилизации, сообщила пресс-служба военного суда. Рядовой, по данным суда, обвиняется следствием в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации). Рядовой 22 августа самовольно оставил место службы в Челябинске, далее, зная об объявленной 21 сентября в РФ частичной мобилизации, он продолжал находиться вне военной службы. В конце сентября он был найден сотрудниками военной полиции в Челябинске и доставлен в военную комендатуру. "Челябинский гарнизонный военный суд… рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту, рядового… По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний… назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Мера пресечения подсудимому в виде наблюдения командованием воинской части изменена на заключение под стражу, уточняется в сообщении. Приговор в законную силу не вступил, поясняется в сообщении.

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происшествия, челябинск, россия