https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840895256.html

Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска

Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 23.12.2022

Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска

Российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:31

2022-12-23T16:31

2022-12-23T17:44

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы рф

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции за 23 декабря.На Купянском направлении под огнем российской армии оказались опорные пункты противника в районах Кисловки, Крахмального и Берестового в Харьковской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.На Краснолиманском направлении российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники у Невского и Новолюбовки в ЛНР. В районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника здесь составили более 40 военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Южнодонецком направлении в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного в ДНР уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840871493.html

артемовск

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Кирилл Волков

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Конашенков о продвижении российских войск и потерях ВСУ за прошедшие сутки Конашенков о продвижении российских войск и потерях ВСУ за прошедшие сутки 2022-12-23T16:31 true PT3M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр