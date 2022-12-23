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Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840895256.html
Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска
Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 23.12.2022
Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска
Российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:31
2022-12-23T17:44
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы рф
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции за 23 декабря.На Купянском направлении под огнем российской армии оказались опорные пункты противника в районах Кисловки, Крахмального и Берестового в Харьковской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.На Краснолиманском направлении российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники у Невского и Новолюбовки в ЛНР. В районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника здесь составили более 40 военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Южнодонецком направлении в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного в ДНР уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Конашенков о продвижении российских войск и потерях ВСУ за прошедшие сутки
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артемовск, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:31 23.12.2022 (обновлено: 17:44 23.12.2022)
 
Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков при ударе по опорникам ВСУ у Артемовска

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции за 23 декабря.

"На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики", — говорится в документе.

На Купянском направлении под огнем российской армии оказались опорные пункты противника в районах Кисловки, Крахмального и Берестового в Харьковской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
На Краснолиманском направлении российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники у Невского и Новолюбовки в ЛНР. В районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника здесь составили более 40 военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Южнодонецком направлении в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного в ДНР уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы РФБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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