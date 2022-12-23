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Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов
Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов
Киевские военные используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название - Бахмут) для оборудования наблюдательных постов противовоздушной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:13
2022-12-23T08:13
2022-12-23T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
артемовск
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Киевские военные используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название - Бахмут) для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Ранее он заявил, что украинские силовики готовят Артемовск к городским боям и оборудуют огневые точки в домах жителей города. "На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали. Также идет подвоз продуктов питания и боекомплектов", - сказал Марочко, комментируя ситуацию в Артемовске. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840489877.html
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в мире, андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Артемовск, Луганская Народная Республика, Киев
Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов
Народная милиция ЛНР: ВСУ в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов