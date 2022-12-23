https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840723123.html

Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов

Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах жилых домов

Киевские военные используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название - Бахмут) для оборудования наблюдательных постов противовоздушной... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:13

2022-12-23T08:13

2022-12-23T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

артемовск

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Киевские военные используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название - Бахмут) для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Ранее он заявил, что украинские силовики готовят Артемовск к городским боям и оборудуют огневые точки в домах жителей города. "На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали. Также идет подвоз продуктов питания и боекомплектов", - сказал Марочко, комментируя ситуацию в Артемовске. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840489877.html

артемовск

луганская народная республика

киев

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в мире, андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, киев