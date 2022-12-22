https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840577587.html

В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США

В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США - РИА Новости, 22.12.2022

В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:47

2022-12-22T15:47

2022-12-22T15:47

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мид ирана

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось получать помощь со стороны Вашингтона. "Господину Зеленскому лучше извлечь уроки из судеб некоторых лидеров стран, которые радовались поддержке США", - говорится в заявлении Канаани, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. В день переговоров США объявили о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение. Поставки вооружений от США и других стран Украине не способствуют урегулированию ситуации, продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20221222/respublikantsy-1840567317.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, мид ирана, украина, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден