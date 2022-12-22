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В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США - РИА Новости, 22.12.2022
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В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США
В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США - РИА Новости, 22.12.2022
В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:47
2022-12-22T15:47
в мире
иран
мид ирана
украина
сша
россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось получать помощь со стороны Вашингтона. "Господину Зеленскому лучше извлечь уроки из судеб некоторых лидеров стран, которые радовались поддержке США", - говорится в заявлении Канаани, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. В день переговоров США объявили о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение. Поставки вооружений от США и других стран Украине не способствуют урегулированию ситуации, продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20221222/respublikantsy-1840567317.html
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в мире, иран, мид ирана, украина, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден
В мире, Иран, МИД Ирана, Украина, США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джо Байден
15:47 22.12.2022
 
В МИД Ирана призвали Зеленского извлечь урок из судеб сателлитов США

МИД Ирана призвал Зеленского извлечь урок из судеб лидеров стран, получавших поддержку США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Владимира Зеленского после его визита в США извлечь уроки из "судеб лидеров стран", которым нравилось получать помощь со стороны Вашингтона.
"Господину Зеленскому лучше извлечь уроки из судеб некоторых лидеров стран, которые радовались поддержке США", - говорится в заявлении Канаани, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
В день переговоров США объявили о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
Поставки вооружений от США и других стран Украине не способствуют урегулированию ситуации, продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 15:21
СМИ: Зеленского слушали 86 из 213 республиканцев палаты представителей США
 
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