12:41 22.12.2022 (обновлено: 13:10 22.12.2022)
Американский ведущий сравнил Зеленского с менеджером стриптиз-клуба
Ведущий Fox News Такер Карлсон сравнил Зеленского с менеджером стриптиз-клуба
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Все действия президента Украины Владимира Зеленского направлены на выкачивание денег из "рушащейся экономики" США вместо укрепления мировой стабильности и принятия мудрых решений, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его мнению, тот факт, что Вашингтон выполняет каждое требование украинского лидера, жертвуя благополучием собственного населения, можно назвать "наиболее унизительным сценарием для одного из самых великих государств в мире".
Кроме того, он раскритиковал внешний вид президента Украины, сравнив его с менеджером стриптиз-клуба.
"Приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начинает требовать деньги. Удивительно, но никто его не выгнал, наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему еще больше миллиардов", — возмутился телеведущий.
Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.