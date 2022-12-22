https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840499775.html

Американский ведущий сравнил Зеленского с менеджером стриптиз-клуба

Американский ведущий сравнил Зеленского с менеджером стриптиз-клуба - РИА Новости, 22.12.2022

Американский ведущий сравнил Зеленского с менеджером стриптиз-клуба

Все действия президента Украины Владимира Зеленского направлены на выкачивание денег из "рушащейся экономики" США вместо укрепления мировой стабильности и... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:41

2022-12-22T12:41

2022-12-22T13:10

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

вашингтон (штат)

такер карлсон

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Все действия президента Украины Владимира Зеленского направлены на выкачивание денег из "рушащейся экономики" США вместо укрепления мировой стабильности и принятия мудрых решений, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.По его мнению, тот факт, что Вашингтон выполняет каждое требование украинского лидера, жертвуя благополучием собственного населения, можно назвать "наиболее унизительным сценарием для одного из самых великих государств в мире".Кроме того, он раскритиковал внешний вид президента Украины, сравнив его с менеджером стриптиз-клуба.Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840456353.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, вашингтон (штат), такер карлсон