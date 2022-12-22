https://ria.ru/20221222/zaderzhanie-1840602147.html

Губернатор Усс заявил о невиновности сына Артема

Губернатор Усс заявил о невиновности сына Артема - РИА Новости, 22.12.2022

Губернатор Усс заявил о невиновности сына Артема

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что уверен в невиновности задержанного в Италии сына Артема, и надеется, что "это недоразумение будет... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:53

2022-12-22T16:53

2022-12-22T16:53

александр усс

италия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что уверен в невиновности задержанного в Италии сына Артема, и надеется, что "это недоразумение будет разрешено". Сына губернатора задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме североитальянского города Бусто-Арсицио. В конце ноября апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения электронного браслета. "Это для нас большая проблема, и как отца вы меня понимаете, поэтому я надеюсь, что это недоразумение, на самом деле, будет разрешено, поскольку я уверен, что мой сын ни в чем не виноват", - сказал Усс телеканалу "Звезда". По его словам, ситуация никак не отражается на его должностных обязанностях на посту губернатора, они выполняются. "В середине января состоится апелляционный суд в первой инстанции. Я считаю, что правовые аргументы, которые там изложены, дают основания надеяться на положительное разрешение вопроса в том ключе, в котором мы просим", - добавил губернатор. В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии. Сам Усс не признает себя виновным. В суде он заявил, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США. Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.

https://ria.ru/20221130/putin-1835227261.html

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италия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр усс, италия, санкции в отношении россии, в мире