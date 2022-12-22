https://ria.ru/20221222/yacheyka-1840443423.html

В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 22.12.2022

В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"*

Крупная ячейка запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* выявлена в Крыму, ее участники задержаны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:19

2022-12-22T10:19

2022-12-22T10:19

происшествия

россия

свидетели иеговы

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Крупная ячейка запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* выявлена в Крыму, ее участники задержаны, сообщает пресс-служба МВД региона. "Пресечена деятельность одной из крупнейших ячеек запрещенной в России экстремистской организации "Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России". Экстремистская организация действовала на полуострове с 2017 года. В результате проведенных мероприятий оперативниками задержаны участники запрещенного религиозного объединения", - говорится в сообщении. Операция проводилась при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. Собрания ячейки проводились в Симферополе и Симферопольском районе. На них вербовали людей в секту, вели пропагандистскую деятельность и собирали деньги. "Для проведения скрытых онлайн-собраний и изучения запрещенной литературы участники организации использовали закрытые иностранные приложения, в том числе запрещенные на территории России. Согласно оперативным данным, участники руководствовались инструкциями, разработанными вышестоящими руководителями, в том числе находящимися за границей", - подчеркнули в полиции. Проведено порядка 20 обысков по месту жительства участников секты. Изъяты деньги, компьютеры, мобильные телефоны, запрещенная литература, инструкции по заманиванию новых адептов и памятки, разработанные на случай общения с правоохранителями. Полиция устанавливает иных лиц, причастных к секте. В свою очередь, в пресс-службе крымского управления СК РФ сообщили, что обвинение в организации местной ячейки "Свидетели Иеговы"* предъявлено безработному жителю Симферополя. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html

https://ria.ru/20221221/pytki-1840365494.html

https://ria.ru/20221126/prigovor-1834408547.html

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происшествия, россия, свидетели иеговы, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика крым