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В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 22.12.2022
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В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 22.12.2022
В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"*
Крупная ячейка запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* выявлена в Крыму, ее участники задержаны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:19
2022-12-22T10:19
происшествия
россия
свидетели иеговы
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Крупная ячейка запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* выявлена в Крыму, ее участники задержаны, сообщает пресс-служба МВД региона. "Пресечена деятельность одной из крупнейших ячеек запрещенной в России экстремистской организации "Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России". Экстремистская организация действовала на полуострове с 2017 года. В результате проведенных мероприятий оперативниками задержаны участники запрещенного религиозного объединения", - говорится в сообщении. Операция проводилась при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. Собрания ячейки проводились в Симферополе и Симферопольском районе. На них вербовали людей в секту, вели пропагандистскую деятельность и собирали деньги. "Для проведения скрытых онлайн-собраний и изучения запрещенной литературы участники организации использовали закрытые иностранные приложения, в том числе запрещенные на территории России. Согласно оперативным данным, участники руководствовались инструкциями, разработанными вышестоящими руководителями, в том числе находящимися за границей", - подчеркнули в полиции. Проведено порядка 20 обысков по месту жительства участников секты. Изъяты деньги, компьютеры, мобильные телефоны, запрещенная литература, инструкции по заманиванию новых адептов и памятки, разработанные на случай общения с правоохранителями. Полиция устанавливает иных лиц, причастных к секте. В свою очередь, в пресс-службе крымского управления СК РФ сообщили, что обвинение в организации местной ячейки "Свидетели Иеговы"* предъявлено безработному жителю Симферополя. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html
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республика крым
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происшествия, россия, свидетели иеговы, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика крым
Происшествия, Россия, Свидетели Иеговы, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Крым
10:19 22.12.2022
 
В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму выявили крупную ячейку "Свидетелей Иеговы"*, ее участников задержали

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Крупная ячейка запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* выявлена в Крыму, ее участники задержаны, сообщает пресс-служба МВД региона.
"Пресечена деятельность одной из крупнейших ячеек запрещенной в России экстремистской организации "Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России". Экстремистская организация действовала на полуострове с 2017 года. В результате проведенных мероприятий оперативниками задержаны участники запрещенного религиозного объединения", - говорится в сообщении.
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Операция проводилась при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. Собрания ячейки проводились в Симферополе и Симферопольском районе. На них вербовали людей в секту, вели пропагандистскую деятельность и собирали деньги.
"Для проведения скрытых онлайн-собраний и изучения запрещенной литературы участники организации использовали закрытые иностранные приложения, в том числе запрещенные на территории России. Согласно оперативным данным, участники руководствовались инструкциями, разработанными вышестоящими руководителями, в том числе находящимися за границей", - подчеркнули в полиции.
Проведено порядка 20 обысков по месту жительства участников секты. Изъяты деньги, компьютеры, мобильные телефоны, запрещенная литература, инструкции по заманиванию новых адептов и памятки, разработанные на случай общения с правоохранителями. Полиция устанавливает иных лиц, причастных к секте.
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В свою очередь, в пресс-службе крымского управления СК РФ сообщили, что обвинение в организации местной ячейки "Свидетели Иеговы"* предъявлено безработному жителю Симферополя.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияРоссияСвидетели ИеговыСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика Крым
 
 
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