https://ria.ru/20221222/vzryvy-1840663423.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске
Взрывы слышны в четверг в Харькове и Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:33
2022-12-22T19:33
2022-12-22T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьков
днепропетровск
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харькове и Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в четверг в указанных областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьков, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьков, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске
Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в Харькове и Днепропетровске
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харькове и Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна".
"В Харькове и Днепропетровске сообщают о взрывах", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг в указанных областях была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.