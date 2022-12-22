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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/vzryvy-1840663423.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске
Взрывы слышны в четверг в Харькове и Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:33
2022-12-22T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьков
днепропетровск
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харькове и Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в четверг в указанных областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьков, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьков, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы РФ
19:33 22.12.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске

Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в Харькове и Днепропетровске

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харькове и Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна".
"В Харькове и Днепропетровске сообщают о взрывах", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг в указанных областях была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийХарьковДнепропетровскУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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