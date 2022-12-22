https://ria.ru/20221222/voyska-1840533001.html

Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО

Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО - РИА Новости, 22.12.2022

Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО

Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике, заявила в четверг... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:02

2022-12-22T14:02

2022-12-22T14:02

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

белоруссия

нато

мария захарова

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. "Что касается осуществляемого с октября развертывания дополнительных контингентов… Их следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе, а именно, наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики и непрекращающаяся накачка Украины западными вооружениями всех видов, всех мастей, с поставкой туда инструкторов или под видом инструкторов просто боевиков, наёмников", - сказала она в ходе брифинга.

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россия

белоруссия

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Кирилл Волков

безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, нато, мария захарова