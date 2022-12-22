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Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО - РИА Новости, 22.12.2022
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Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО
Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО - РИА Новости, 22.12.2022
Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО
Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике, заявила в четверг... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:02
2022-12-22T14:02
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
белоруссия
нато
мария захарова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. "Что касается осуществляемого с октября развертывания дополнительных контингентов… Их следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе, а именно, наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики и непрекращающаяся накачка Украины западными вооружениями всех видов, всех мастей, с поставкой туда инструкторов или под видом инструкторов просто боевиков, наёмников", - сказала она в ходе брифинга.
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безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, нато, мария захарова
Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Белоруссия, НАТО, Мария Захарова
14:02 22.12.2022
 
Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО

Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом на действия НАТО

© Фото : Минобороны БелоруссииБелорусские и российские летчики провели патрулирование границ Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ
Белорусские и российские летчики провели патрулирование границ Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Минобороны Белоруссии
Белорусские и российские летчики провели патрулирование границ Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства.
"Что касается осуществляемого с октября развертывания дополнительных контингентов… Их следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе, а именно, наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики и непрекращающаяся накачка Украины западными вооружениями всех видов, всех мастей, с поставкой туда инструкторов или под видом инструкторов просто боевиков, наёмников", - сказала она в ходе брифинга.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии
 
БезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияБелоруссияНАТОМария Захарова
 
 
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