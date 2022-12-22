https://ria.ru/20221222/turizm-1840679742.html

Турпоток в Архангельской области вырос на 10%

Турпоток в Архангельской области вырос на 10% - РИА Новости, 22.12.2022

Турпоток в Архангельской области вырос на 10%

Туристический поток в Архангельской области в 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10%, чему способствовало открытие новых объектов,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:02

2022-12-22T21:02

2022-12-22T21:02

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек – РИА Новости. Туристический поток в Архангельской области в 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10%, чему способствовало открытие новых объектов, презентация турмаршрутов и реализация новых проектов, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. По его словам, росту турпотока способствует открытие новых и модернизация существующих объектов инфраструктуры, презентация турмаршрутов региона на различных мероприятиях, организация крупных событий и реализация новых проектов. За два года в регионе введено в строй 63 туробъекта, включая 12 средств размещения. А в ключевых событийных мероприятиях в этом году приняли участие более 100 тысяч человек. На реализацию проектов в следующем году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" власти привлекли 83 миллиона рублей. "Кроме того, особое внимание будем уделять взаимодействию с Корпорацией Туризм.РФ в рамках соглашения, которое мы заключили в декабре", - отметил глава региона. По данным муниципальных образований, гостей региона принимают 192 коллективных средства размещения, рассчитанные почти на 10 тысяч мест. Наполнением культурно-просветительской составляющей отдыха в регионе занято 22 зарегистрированных туроператора, которыми сформировано более 150 программ. Помимо этого, советом по туризму реализуются межведомственные планы мероприятий по развитию туризма в Пинежском районе и Сольвычегодске. Разработан межрегиональный автомаршрут "Дорога на Русский Север", а также продолжается взаимодействие с круизными компаниями. Как отметили в региональном правительстве, с сентября 2022 года в регионе реализуется новая госуслуга по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По информации министра культуры Архангельской области Оксаны Светловой, до конца года аттестат получат 14 экскурсоводов и гидов-переводчиков, сведения об аттестованных специалистах будут внесены в единый федеральный реестр. Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев отметил, что неформальный подход к развитию сферы туризма дает хорошие результаты. "За последние полтора года мы значительно продвинулись в сфере туристических проектов, в сфере туризма появилось много нового, – подчеркнул он. – Соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" – очень серьезная веха. Специфика развития туризма в Архангельской области с ее обширной территорией имеет свои нюансы, но вместе мы сможем и дальше продвигать все задуманные проекты. Планы большие, надеюсь, и результат не заставит себя ждать", - сказал Алсуфьев. В создание инфраструктурных объектов также вовлечены инвесторы Арктической зоны Российской Федерации. Резидентами АЗРФ в регионе реализуются 12 проектов по развитию туристической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221219/modernizatsiya-1839755961.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр цыбульский, архангельская область