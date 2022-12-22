https://ria.ru/20221222/trevoga-1840497189.html

Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2022

Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в центральных регионах Украины: Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Николаевской области на юге страны,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:33

2022-12-22T12:33

2022-12-22T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центральных регионах Украины: Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Николаевской области на юге страны, сообщили местные власти.Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец сообщил о тревоге в своем Telegram-канале в 12.20 мск. Одновременно с ним жителей предупредили его коллеги из Николаевской, Полтавской и Кировоградской областей.Ранее тревогу объявили на востоке Украины: в Днепропетровской и Харьковской областях, после чего сообщили о тревоге в столичном регионе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина