https://ria.ru/20221222/trevoga-1840497189.html
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2022
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в центральных регионах Украины: Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Николаевской области на юге страны,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:33
2022-12-22T12:33
2022-12-22T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центральных регионах Украины: Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Николаевской области на юге страны, сообщили местные власти.Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец сообщил о тревоге в своем Telegram-канале в 12.20 мск. Одновременно с ним жителей предупредили его коллеги из Николаевской, Полтавской и Кировоградской областей.Ранее тревогу объявили на востоке Украины: в Днепропетровской и Харьковской областях, после чего сообщили о тревоге в столичном регионе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
12:33 22.12.2022 (обновлено: 12:55 22.12.2022)
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога звучит в центральных регионах Украины: Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Николаевской области на юге страны, сообщили
местные власти.
Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец сообщил о тревоге в своем Telegram-канале в 12.20 мск. Одновременно с ним жителей предупредили его коллеги из Николаевской, Полтавской и Кировоградской областей.
Ранее тревогу объявили на востоке Украины: в Днепропетровской и Харьковской областях, после чего сообщили о тревоге в столичном регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.