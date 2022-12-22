https://ria.ru/20221222/trevoga-1840493123.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2022
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве и Киевской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:23
2022-12-22T12:23
2022-12-22T12:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве и Киевской области, сообщили местные власти."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской администрации.Также о воздушной тревоге в своем Telegram-канале сообщила киевская областная военная администрация.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221222/ssha-1840441708.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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киев, в мире, киевская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Киевская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
12:23 22.12.2022 (обновлено: 12:34 22.12.2022)
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Городские власти: в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу