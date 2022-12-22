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Топливо для АЭС "Пакш" из России прибыло в Венгрию через Болгарию и Румынию - РИА Новости, 22.12.2022
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Топливо для АЭС "Пакш" из России прибыло в Венгрию через Болгарию и Румынию
Топливо для АЭС "Пакш" из России прибыло в Венгрию через Болгарию и Румынию - РИА Новости, 22.12.2022
Топливо для АЭС "Пакш" из России прибыло в Венгрию через Болгарию и Румынию
Очередная партия ядерного топлива для АЭС "Пакш" прибыла в Венгрию из России по новому маршруту через Болгарию и Румынию, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:01
2022-12-22T22:01
в мире
петер сийярто
венгрия
россия
болгария
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Очередная партия ядерного топлива для АЭС "Пакш" прибыла в Венгрию из России по новому маршруту через Болгарию и Румынию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Хорошая новость в том, что сегодня прибыла новая партия топлива, на этот раз по совершенно новому маршруту. Благодаря корректному отношению наших болгарских и румынских партнеров появилась смешанная доставка: топливо прибыло в Болгарию на корабле, там его погрузили на поезд, затем партия поездом через Румынию прибыла в Венгрию, а сегодня ее уже выгрузили на АЭС "Пакш", - написал Сийярто в соцсетях. Он объяснил, что новый маршрут доставки потребовался из-за того, что железнодорожные перевозки через Украину и воздушные перевозки через северную часть Центральной Европы стали невозможны, и отметил, что на "Пакш" хватает запасов топлива на несколько месяцев. "В Венгрии АЭС "Пакш" дает половину производства и треть потребления электроэнергии. Поэтому с точки зрения нашей энергетической безопасности решающее значение имеет безопасная и предсказуемая работа электростанции. Для этого необходимо ядерное топливо, которое мы импортируем из России", - отметил Сийярто. Ранее Сийярто несколько раз в апреле и сентябре сообщал, что Венгрия получает топливо для АЭС "Пакш" из России по воздуху, так как из-за событий на Украине доставка по железной дороге стала невозможной. В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". Парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш" на 20 лет. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221221/aes-1840389004.html
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в мире, петер сийярто, венгрия, россия, болгария, аэс "пакш", аэс "пакш-2"
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Болгария, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2"
22:01 22.12.2022
 
Топливо для АЭС "Пакш" из России прибыло в Венгрию через Болгарию и Румынию

МИД Венгрии: топливо для АЭС "Пакш" из России прибыло в страну через Болгарию и Румынию

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Очередная партия ядерного топлива для АЭС "Пакш" прибыла в Венгрию из России по новому маршруту через Болгарию и Румынию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Хорошая новость в том, что сегодня прибыла новая партия топлива, на этот раз по совершенно новому маршруту. Благодаря корректному отношению наших болгарских и румынских партнеров появилась смешанная доставка: топливо прибыло в Болгарию на корабле, там его погрузили на поезд, затем партия поездом через Румынию прибыла в Венгрию, а сегодня ее уже выгрузили на АЭС "Пакш", - написал Сийярто в соцсетях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 22:52
Орбан объяснил необходимость строительства АЭС Пакш-2
Он объяснил, что новый маршрут доставки потребовался из-за того, что железнодорожные перевозки через Украину и воздушные перевозки через северную часть Центральной Европы стали невозможны, и отметил, что на "Пакш" хватает запасов топлива на несколько месяцев. "В Венгрии АЭС "Пакш" дает половину производства и треть потребления электроэнергии. Поэтому с точки зрения нашей энергетической безопасности решающее значение имеет безопасная и предсказуемая работа электростанции. Для этого необходимо ядерное топливо, которое мы импортируем из России", - отметил Сийярто.
Ранее Сийярто несколько раз в апреле и сентябре сообщал, что Венгрия получает топливо для АЭС "Пакш" из России по воздуху, так как из-за событий на Украине доставка по железной дороге стала невозможной.
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". Парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш" на 20 лет. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года.
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21 ноября, 10:59
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 14:46
Венгрия одобрила производство в России оборудования для АЭС "Пакш-2"
 
В миреПетер СийяртоВенгрияРоссияБолгарияАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"
 
 
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