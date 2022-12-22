https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html

ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 22.12.2022

ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Донецкая Народная Республика и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:43

2022-12-22T14:43

2022-12-22T14:43

экономика

денис пушилин

айсен николаев

донецкая народная республика

нерюнгринский район

москва

республика саха (якутия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755722_0:150:2256:1420_1920x0_80_0_0_e8197746c61ae0dd1a74e456265985ce.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Донецкая Народная Республика и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, передает корреспондент РИА Новости. Подписание соглашения состоялось в четверг в Москве. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Якутия уже многое сделала в качестве региона-шефа для города Кировское. Теперь Нерюнгринский район Якутии и город Кировское стали побратимами, соглашение расширит сферы взаимодействия, отметил он. "На данный момент актуальным является, конечно же, производство всего необходимого для специальной военной операции, но на последующих этапах это, конечно же, отразится и на других производственных ориентирах, которые позволяют включить в себя и промышленный потенциал ДНР, и те ресурсы, которые могут направляться для взаимовыгодного сотрудничества уже непосредственно со стороны Якутии", - сказал Пушилин по итогам подписания документа. Как отметил в свою очередь глава Якутии Айсен Николаев, соглашение позволит расширить и укрепить взаимодействие по целому ряду отраслей. "Мы сейчас многое будем делать по развитию IT-технологий в Донецкой Народной Республике, запланирована дальнейшая работа и по восстановлению города Кировское и его развитию. Есть много планов, связанных в том числе с вопросами материально-технического снабжения военнослужащих", - отметил Николаев.

https://ria.ru/20221222/energosistema-1840544976.html

https://ria.ru/20221222/pvo-1840516278.html

донецкая народная республика

нерюнгринский район

москва

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, денис пушилин, айсен николаев, донецкая народная республика, нерюнгринский район, москва, республика саха (якутия), россия