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ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 22.12.2022
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ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 22.12.2022
ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Донецкая Народная Республика и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:43
2022-12-22T14:43
экономика
денис пушилин
айсен николаев
донецкая народная республика
нерюнгринский район
москва
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Донецкая Народная Республика и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, передает корреспондент РИА Новости. Подписание соглашения состоялось в четверг в Москве. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Якутия уже многое сделала в качестве региона-шефа для города Кировское. Теперь Нерюнгринский район Якутии и город Кировское стали побратимами, соглашение расширит сферы взаимодействия, отметил он. "На данный момент актуальным является, конечно же, производство всего необходимого для специальной военной операции, но на последующих этапах это, конечно же, отразится и на других производственных ориентирах, которые позволяют включить в себя и промышленный потенциал ДНР, и те ресурсы, которые могут направляться для взаимовыгодного сотрудничества уже непосредственно со стороны Якутии", - сказал Пушилин по итогам подписания документа. Как отметил в свою очередь глава Якутии Айсен Николаев, соглашение позволит расширить и укрепить взаимодействие по целому ряду отраслей. "Мы сейчас многое будем делать по развитию IT-технологий в Донецкой Народной Республике, запланирована дальнейшая работа и по восстановлению города Кировское и его развитию. Есть много планов, связанных в том числе с вопросами материально-технического снабжения военнослужащих", - отметил Николаев.
https://ria.ru/20221222/energosistema-1840544976.html
https://ria.ru/20221222/pvo-1840516278.html
донецкая народная республика
нерюнгринский район
москва
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экономика, денис пушилин, айсен николаев, донецкая народная республика, нерюнгринский район, москва, республика саха (якутия), россия
Экономика, Денис Пушилин, Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Нерюнгринский район, Москва, Республика Саха (Якутия), Россия
14:43 22.12.2022
 
ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Пушилин и Николаев заключили соглашение о сотрудничестве ДНР и Якутии

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в медиабанкФлаги Донецкой народной республики
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Донецкая Народная Республика и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание соглашения состоялось в четверг в Москве. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Якутия уже многое сделала в качестве региона-шефа для города Кировское. Теперь Нерюнгринский район Якутии и город Кировское стали побратимами, соглашение расширит сферы взаимодействия, отметил он.
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"На данный момент актуальным является, конечно же, производство всего необходимого для специальной военной операции, но на последующих этапах это, конечно же, отразится и на других производственных ориентирах, которые позволяют включить в себя и промышленный потенциал ДНР, и те ресурсы, которые могут направляться для взаимовыгодного сотрудничества уже непосредственно со стороны Якутии", - сказал Пушилин по итогам подписания документа.
Как отметил в свою очередь глава Якутии Айсен Николаев, соглашение позволит расширить и укрепить взаимодействие по целому ряду отраслей. "Мы сейчас многое будем делать по развитию IT-технологий в Донецкой Народной Республике, запланирована дальнейшая работа и по восстановлению города Кировское и его развитию. Есть много планов, связанных в том числе с вопросами материально-технического снабжения военнослужащих", - отметил Николаев.
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ЭкономикаДенис ПушилинАйсен НиколаевДонецкая Народная РеспубликаНерюнгринский районМоскваРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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