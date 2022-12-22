https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840419459.html
Посол КНР в России оценил перспективы двустороннего сотрудничества
Посол КНР в России оценил перспективы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 22.12.2022
Посол КНР в России оценил перспективы двустороннего сотрудничества
Российско-китайские отношения имеют все возможности для устойчивого, здорового и стабильного развития в предстоящем году, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:30
2022-12-22T08:30
2022-12-22T08:30
в мире
чжан ханьхуэй
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российско-китайские отношения имеют все возможности для устойчивого, здорового и стабильного развития в предстоящем году, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По словам посла, Китай нацелен на всестороннее продвижение великого возрождения китайской нации за счет китайской модернизации, придерживаясь внешней политики, направленной на поддержание мира во всем мире, содействие общему развитию и построение сообщества единой судьбы человечества. "Все это предоставляет новые возможности и большую уверенность для устойчивого, здорового и стабильного развития будущих китайско-российских отношений и практического сотрудничества между двумя странами в различных областях", - сказал он. Чжан Ханьхуэй добавил, что в 2023 году китайская сторона готова совместно с российской полностью реализовать стратегический консенсус, достигнутый между председателем Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным, продолжать укреплять политическое взаимное доверие, постоянно использовать потенциал двустороннего сотрудничества, активно участвовать в глобальном управлении и "объединить усилия для достижения нашего общего развития и возрождения".
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840418968.html
https://ria.ru/20221222/torgovlya-1840405600.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжан ханьхуэй, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай
В мире, Чжан Ханьхуэй, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай
Посол КНР в России оценил перспективы двустороннего сотрудничества
Посол Чжан Ханьхуэй: у России и КНР есть все возможности для устойчивого сотрудничества