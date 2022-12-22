https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840418968.html
Посол КНР отметил потенциал развития сотрудничества России в АТР
Посол КНР отметил потенциал развития сотрудничества России в АТР - РИА Новости, 22.12.2022
Посол КНР отметил потенциал развития сотрудничества России в АТР
Россия обладает обширным потенциалом для развития сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР), заявил в интервью РИА Новости посол КНР в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:20
2022-12-22T08:20
2022-12-22T08:24
чжан ханьхуэй
азия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия обладает обширным потенциалом для развития сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР), заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По словам посла, в последние годы при активном содействии российской стороны продолжает углубляться региональное сотрудничество, такое как экономический коридор Китай-Монголия-Россия и развитие Дальнего Востока, с большим успехом проводятся такие мероприятия, как Восточный экономический форум, продолжают укрепляться связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "В 2021 году товарооборот России со странами АТР составлял 33,3% от общего объема внешней торговли России, причем Китай на протяжении 12 лет остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, а годовой рост торговли РФ с Южной Кореей, Японией, Индией, Вьетнамом, Индонезией и другими странами Азии превысил 20%. В 2022 году товарооборот России со странами Азии продолжал расти высокими темпами", - отметил Чжан Ханьхуэй. "Это в полной мере отражает обширный потенциал для развития сотрудничества России со странами региона", - сказал он. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Россия как крупная держава с глобальным влиянием, охватывающая Евразийский континент, всесторонне развивает свои внешние связи и сотрудничество с другими странами, активно участвует в таких механизмах, как Восточноазиатский саммит и АТЭС, устанавливает хорошие отношения со странами Азии, АСЕАН и другими региональными организациями. Россия, по словам посла, осуществляет тесные торгово-экономические и гуманитарные обмены со странами региона, активно участвует в решении актуальных региональных проблем, "внося вклад в обеспечение безопасности, стабильности и мирного развития региона".
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чжан ханьхуэй, азия, россия, атр
Чжан Ханьхуэй, Азия, Россия, АТР
08:20 22.12.2022 (обновлено: 08:24 22.12.2022)
Посол КНР отметил потенциал развития сотрудничества России в АТР
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: у России обширный потенциал для развития сотрудничества в АТР
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия обладает обширным потенциалом для развития сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР), заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
По словам посла, в последние годы при активном содействии российской стороны продолжает углубляться региональное сотрудничество, такое как экономический коридор Китай-Монголия-Россия и развитие Дальнего Востока
, с большим успехом проводятся такие мероприятия, как Восточный экономический форум, продолжают укрепляться связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
"В 2021 году товарооборот России со странами АТР составлял 33,3% от общего объема внешней торговли России, причем Китай на протяжении 12 лет остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, а годовой рост торговли РФ с Южной Кореей
, Японией
, Индией, Вьетнамом
, Индонезией и другими странами Азии
превысил 20%. В 2022 году товарооборот России со странами Азии продолжал расти высокими темпами", - отметил Чжан Ханьхуэй.
"Это в полной мере отражает обширный потенциал для развития сотрудничества России со странами региона", - сказал он.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Россия как крупная держава с глобальным влиянием, охватывающая Евразийский континент, всесторонне развивает свои внешние связи и сотрудничество с другими странами, активно участвует в таких механизмах, как Восточноазиатский саммит и АТЭС, устанавливает хорошие отношения со странами Азии, АСЕАН и другими региональными организациями.
Россия, по словам посла, осуществляет тесные торгово-экономические и гуманитарные обмены со странами региона, активно участвует в решении актуальных региональных проблем, "внося вклад в обеспечение безопасности, стабильности и мирного развития региона".