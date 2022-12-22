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Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России - РИА Новости, 22.12.2022
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Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России
Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России - РИА Новости, 22.12.2022
Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России
Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:44
2022-12-22T10:44
экономика
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Мы поставили сейчас пороговое значение к 2030 году - 50% самообеспеченности по сахарной свекле и по картофелю. Это самые уязвимые направления", - сказала она в эфире телеканала НТВ. Абрамченко напомнила, что доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. "Вот по рису, например, у нас пороговое значение доктрины выполнено уже значительно больше - 93% семян риса отечественных, семян и гибридов. По озимой пшенице - 92%, а по каким-то культурам - это сахарная свекла и картофель - положение дел не очень, пока ниже 10% обеспеченность отечественными семенами", - сообщила вице-премьер. По ее словам, сейчас процесс идет, хотя и медленно. Бизнес уже увидел меры господдержки - например, возмещение до 50% затрат, поддержку строительства селекционно-семеноводческих центров, отдельные инструменты поддержки в рамках федеральной научно-технической программы развития АПК. "Если в полях не будет отечественных семян, то никакая задача с импортозамещением, в частности, по семенам, не справится", - заметила Абрамченко, подчеркнув важность взаимодействия науки и бизнеса в этом направлении. "Очень много просто наших направлений сортов и гибридов, они никогда в коммерческих целях не использовались. То есть агробизнес о них просто не знает. У нас в этом еще проблема. Поэтому было принято премьером решение о том, что 11 научных институтов по основным направлениям будут переданы из ведения министерства науки и высшего образования министерству сельского хозяйства", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20220905/vostrikov-1814459439.html
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экономика, виктория абрамченко, россия
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия
10:44 22.12.2022
 
Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России

Абрамченко: Россия к 2030 году должна наполовину обеспечивать себя семенами картофеля

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкСортировка картофеля
Сортировка картофеля - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Сортировка картофеля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы поставили сейчас пороговое значение к 2030 году - 50% самообеспеченности по сахарной свекле и по картофелю. Это самые уязвимые направления", - сказала она в эфире телеканала НТВ.
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Абрамченко напомнила, что доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. "Вот по рису, например, у нас пороговое значение доктрины выполнено уже значительно больше - 93% семян риса отечественных, семян и гибридов. По озимой пшенице - 92%, а по каким-то культурам - это сахарная свекла и картофель - положение дел не очень, пока ниже 10% обеспеченность отечественными семенами", - сообщила вице-премьер.
По ее словам, сейчас процесс идет, хотя и медленно. Бизнес уже увидел меры господдержки - например, возмещение до 50% затрат, поддержку строительства селекционно-семеноводческих центров, отдельные инструменты поддержки в рамках федеральной научно-технической программы развития АПК.
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"Если в полях не будет отечественных семян, то никакая задача с импортозамещением, в частности, по семенам, не справится", - заметила Абрамченко, подчеркнув важность взаимодействия науки и бизнеса в этом направлении.
"Очень много просто наших направлений сортов и гибридов, они никогда в коммерческих целях не использовались. То есть агробизнес о них просто не знает. У нас в этом еще проблема. Поэтому было принято премьером решение о том, что 11 научных институтов по основным направлениям будут переданы из ведения министерства науки и высшего образования министерству сельского хозяйства", - добавила вице-премьер.
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