https://ria.ru/20221222/semena-1840450961.html
Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России
Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России - РИА Новости, 22.12.2022
Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России
Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:44
2022-12-22T10:44
2022-12-22T10:44
экономика
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Мы поставили сейчас пороговое значение к 2030 году - 50% самообеспеченности по сахарной свекле и по картофелю. Это самые уязвимые направления", - сказала она в эфире телеканала НТВ. Абрамченко напомнила, что доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. "Вот по рису, например, у нас пороговое значение доктрины выполнено уже значительно больше - 93% семян риса отечественных, семян и гибридов. По озимой пшенице - 92%, а по каким-то культурам - это сахарная свекла и картофель - положение дел не очень, пока ниже 10% обеспеченность отечественными семенами", - сообщила вице-премьер. По ее словам, сейчас процесс идет, хотя и медленно. Бизнес уже увидел меры господдержки - например, возмещение до 50% затрат, поддержку строительства селекционно-семеноводческих центров, отдельные инструменты поддержки в рамках федеральной научно-технической программы развития АПК. "Если в полях не будет отечественных семян, то никакая задача с импортозамещением, в частности, по семенам, не справится", - заметила Абрамченко, подчеркнув важность взаимодействия науки и бизнеса в этом направлении. "Очень много просто наших направлений сортов и гибридов, они никогда в коммерческих целях не использовались. То есть агробизнес о них просто не знает. У нас в этом еще проблема. Поэтому было принято премьером решение о том, что 11 научных институтов по основным направлениям будут переданы из ведения министерства науки и высшего образования министерству сельского хозяйства", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20220905/vostrikov-1814459439.html
https://ria.ru/20220811/semena-1808921730.html
https://ria.ru/20211224/semena-1765334127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виктория абрамченко, россия
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия
Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России
Абрамченко: Россия к 2030 году должна наполовину обеспечивать себя семенами картофеля
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности, заявила
вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы поставили сейчас пороговое значение к 2030 году - 50% самообеспеченности по сахарной свекле и по картофелю. Это самые уязвимые направления", - сказала она в эфире телеканала НТВ.
Абрамченко напомнила, что доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. "Вот по рису, например, у нас пороговое значение доктрины выполнено уже значительно больше - 93% семян риса отечественных, семян и гибридов. По озимой пшенице - 92%, а по каким-то культурам - это сахарная свекла и картофель - положение дел не очень, пока ниже 10% обеспеченность отечественными семенами", - сообщила вице-премьер.
По ее словам, сейчас процесс идет, хотя и медленно. Бизнес уже увидел меры господдержки - например, возмещение до 50% затрат, поддержку строительства селекционно-семеноводческих центров, отдельные инструменты поддержки в рамках федеральной научно-технической программы развития АПК.
"Если в полях не будет отечественных семян, то никакая задача с импортозамещением, в частности, по семенам, не справится", - заметила Абрамченко, подчеркнув важность взаимодействия науки и бизнеса в этом направлении.
"Очень много просто наших направлений сортов и гибридов, они никогда в коммерческих целях не использовались. То есть агробизнес о них просто не знает. У нас в этом еще проблема. Поэтому было принято премьером решение о том, что 11 научных институтов по основным направлениям будут переданы из ведения министерства науки и высшего образования министерству сельского хозяйства", - добавила вице-премьер.