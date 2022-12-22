https://ria.ru/20221222/semena-1840450961.html

Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России

Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России - РИА Новости, 22.12.2022

Абрамченко рассказала о ситуации с обеспеченностью семенами в России

Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:44

2022-12-22T10:44

2022-12-22T10:44

экономика

виктория абрамченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778476912_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_f11dd697235a98dd7a2155397d9b1afd.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия к 2030 году должна быть наполовину обеспечена собственными семенами картофеля и свеклы, сейчас это самые уязвимые направления по самообеспеченности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Мы поставили сейчас пороговое значение к 2030 году - 50% самообеспеченности по сахарной свекле и по картофелю. Это самые уязвимые направления", - сказала она в эфире телеканала НТВ. Абрамченко напомнила, что доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. "Вот по рису, например, у нас пороговое значение доктрины выполнено уже значительно больше - 93% семян риса отечественных, семян и гибридов. По озимой пшенице - 92%, а по каким-то культурам - это сахарная свекла и картофель - положение дел не очень, пока ниже 10% обеспеченность отечественными семенами", - сообщила вице-премьер. По ее словам, сейчас процесс идет, хотя и медленно. Бизнес уже увидел меры господдержки - например, возмещение до 50% затрат, поддержку строительства селекционно-семеноводческих центров, отдельные инструменты поддержки в рамках федеральной научно-технической программы развития АПК. "Если в полях не будет отечественных семян, то никакая задача с импортозамещением, в частности, по семенам, не справится", - заметила Абрамченко, подчеркнув важность взаимодействия науки и бизнеса в этом направлении. "Очень много просто наших направлений сортов и гибридов, они никогда в коммерческих целях не использовались. То есть агробизнес о них просто не знает. У нас в этом еще проблема. Поэтому было принято премьером решение о том, что 11 научных институтов по основным направлениям будут переданы из ведения министерства науки и высшего образования министерству сельского хозяйства", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20220905/vostrikov-1814459439.html

https://ria.ru/20220811/semena-1808921730.html

https://ria.ru/20211224/semena-1765334127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, виктория абрамченко, россия