https://ria.ru/20221222/putin-1840662601.html
Путин сообщил, что каждый день встречается с военными
Путин сообщил, что каждый день встречается с военными - РИА Новости, 22.12.2022
Путин сообщил, что каждый день встречается с военными
Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день встречается с военными. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:30
2022-12-22T19:30
2022-12-22T19:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день встречается с военными. "Каждый день, чтобы вы понимали, каждый день", - сказал Путин на пресс-подходе.
https://ria.ru/20221222/poslanie-1840651861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин сообщил, что каждый день встречается с военными
Президент Путин сообщил, что каждый день встречается с военными