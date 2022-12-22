https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840295366.html
Эксперты узнали, куда россияне ездили на автобусах в этом году
Эксперты узнали, куда россияне ездили на автобусах в этом году - РИА Новости, 22.12.2022
Эксперты узнали, куда россияне ездили на автобусах в этом году
Эксперты узнали, в какие города и страны россияне ездили на автобусах в 2022 году, сообщают в пресс-службе Туту. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:26
2022-12-22T04:26
2022-12-22T11:05
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, в какие города и страны россияне ездили на автобусах в 2022 году, сообщают в пресс-службе Туту.Рейтинг возглавили путешествия из Москвы в Ростов-на-Дону. На втором и третьем местах по востребованности — поездки из столицы в Переславль-Залесский и Воронеж.По данным аналитиков, всего на внутренние направления пришлось около 92 процентов спроса, а средний чек составил 1026 рублей в одну сторону.Из зарубежных маршрутов туристы чаще всего покупали билеты на рейсы из Минска в Вильнюс и Варшаву, а также из Тбилиси в Ереван и из Варшавы в Брест. Из Москвы в основном ездили в Минск, Витебск и Ригу, а из Санкт-Петербурга — в Хельсинки и Таллин.Уточняется, что в среднем на такие перемещения россияне тратили около трех тысяч рублей в одну сторону."Этот год стал весьма удачным, — отмечает заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Сергей Николаев. — Загрузка рейсов вернулась на уровень допандемийного 2019 года, а на некоторых популярных направлениях пассажиропоток даже увеличился, рост был вплоть до 30 процентов".
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РИА Новости
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туристы, новости - туризм, туризм, москва, куда поехать
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Москва, куда поехать
04:26 22.12.2022 (обновлено: 11:05 22.12.2022)
Эксперты узнали, куда россияне ездили на автобусах в этом году
Эксперты Туту назвали самые популярные автобусные направления 2022 года