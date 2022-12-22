https://ria.ru/20221222/puteshestviya-1840295366.html

Эксперты узнали, куда россияне ездили на автобусах в этом году

Эксперты узнали, куда россияне ездили на автобусах в этом году - РИА Новости, 22.12.2022

Эксперты узнали, куда россияне ездили на автобусах в этом году

Эксперты узнали, в какие города и страны россияне ездили на автобусах в 2022 году, сообщают в пресс-службе Туту. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T04:26

2022-12-22T04:26

2022-12-22T11:05

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, в какие города и страны россияне ездили на автобусах в 2022 году, сообщают в пресс-службе Туту.Рейтинг возглавили путешествия из Москвы в Ростов-на-Дону. На втором и третьем местах по востребованности — поездки из столицы в Переславль-Залесский и Воронеж.По данным аналитиков, всего на внутренние направления пришлось около 92 процентов спроса, а средний чек составил 1026 рублей в одну сторону.Из зарубежных маршрутов туристы чаще всего покупали билеты на рейсы из Минска в Вильнюс и Варшаву, а также из Тбилиси в Ереван и из Варшавы в Брест. Из Москвы в основном ездили в Минск, Витебск и Ригу, а из Санкт-Петербурга — в Хельсинки и Таллин.Уточняется, что в среднем на такие перемещения россияне тратили около трех тысяч рублей в одну сторону."Этот год стал весьма удачным, — отмечает заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка Сергей Николаев. — Загрузка рейсов вернулась на уровень допандемийного 2019 года, а на некоторых популярных направлениях пассажиропоток даже увеличился, рост был вплоть до 30 процентов".

https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1840080615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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