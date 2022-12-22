https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840610148.html
Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку
Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку
Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:19
2022-12-22T17:19
2022-12-22T17:19
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин. "И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодёжью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике. Глава государства отметил, что условия труда и ресурсная база специалистов должна соответствовать "важнейшим задачам, которые они решают".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку
Путин: специалисты, которые работают с молодежью, должны чувствовать поддержку государства
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодёжью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике.
Глава государства отметил, что условия труда и ресурсная база специалистов должна соответствовать "важнейшим задачам, которые они решают".