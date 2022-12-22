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Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку
Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку
Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:19
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин. "И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодёжью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике. Глава государства отметил, что условия труда и ресурсная база специалистов должна соответствовать "важнейшим задачам, которые они решают".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
17:19 22.12.2022
 
Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку

Путин: специалисты, которые работают с молодежью, должны чувствовать поддержку государства

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодёжью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике.
Глава государства отметил, что условия труда и ресурсная база специалистов должна соответствовать "важнейшим задачам, которые они решают".
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