https://ria.ru/20221222/podderzhka-1840610148.html

Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку

Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку - РИА Новости, 22.12.2022

Путин: работающие с молодежью специалисты должны чувствовать поддержку

Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:19

2022-12-22T17:19

2022-12-22T17:19

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Федеральные и региональные власти должны оказывать необходимую поддержку специалистам, работающим с молодёжью, заявил президент РФ Владимир Путин. "И отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодёжью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей", - сказал Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике. Глава государства отметил, что условия труда и ресурсная база специалистов должна соответствовать "важнейшим задачам, которые они решают".

https://ria.ru/20221216/meropriyatiya-1839279463.html

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владимир путин, россия, общество