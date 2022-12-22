https://ria.ru/20221222/patriot-1840410278.html

Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины

Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины - РИА Новости, 22.12.2022

Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины

ЗРК Patriot и обучить украинских военных. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T05:00

2022-12-22T05:00

2022-12-22T05:00

в мире

джо байден

украина

сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил на встрече с Зеленским намерение поставить Киеву ЗРК Patriot и обучить украинских военных.В своей речи Байден также выразил мнение, что передача Украина подобного вида вооружения "не влечет за собой эскалации" конфликта.В среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся поставки оружия Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840407496.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, джо байден, украина, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )