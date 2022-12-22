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Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины - РИА Новости, 22.12.2022
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Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины
Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины - РИА Новости, 22.12.2022
Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины
ЗРК Patriot и обучить украинских военных. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:00
2022-12-22T05:00
в мире
джо байден
украина
сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил на встрече с Зеленским намерение поставить Киеву ЗРК Patriot и обучить украинских военных.В своей речи Байден также выразил мнение, что передача Украина подобного вида вооружения "не влечет за собой эскалации" конфликта.В среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся поставки оружия Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
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в мире, джо байден, украина, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Джо Байден, Украина, США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
05:00 22.12.2022
 
Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины

Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и обучит украинских военных

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил на встрече с Зеленским намерение поставить Киеву ЗРК Patriot и обучить украинских военных.
"Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать", — заявил американский лидер, слова которого приводит телеканал CBS News.
В своей речи Байден также выразил мнение, что передача Украина подобного вида вооружения "не влечет за собой эскалации" конфликта.
В среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся поставки оружия Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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В миреДжо БайденУкраинаСШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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