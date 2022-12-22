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Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/patriarkh-1840585787.html
Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ
Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ - РИА Новости, 22.12.2022
Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о погибших во время СВО священниках Украинской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:14
специальная военная операция на украине
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
михаил васильев
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о погибших во время СВО священниках Украинской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл в четверг выступил на ежегодном епархиальном собрании Москвы. Сообщается, что его участники пропели "Вечную память" клирикам, погибшим в зоне специальной военной операции. "Знаем, что среди жертв вооруженного противостояния есть священнослужители и монашествующие Украинской православной церкви. Да причтет их с праведными Господь! Мы помним и тех клириков разных епархий, которые встретили свою кончину, совершая пастырское служение среди воинов, в том числе священника нашей Московской епархии протоиерея Михаила Васильева", — сказал патриарх Кирилл. По его словам, очень важно, чтобы в условиях военных действий рядом с воинами находились священники, "которые молились бы вместе с ними, пастырски их окормляли, наставляли в Евангелии, исповедовали и причащали Святых Христовых Таин". "Пусть Владыка и Промыслитель всея твари убережет от всякого зла Своею благодатью всех наших братьев-пастырей, которые самоотверженно, рискуя своей жизнью, разделяют фронтовые опасности вместе с воинами на передовой, оставляя дома свои и семьи, порой немалочисленные. Выражаю им свою особую, глубокую благодарность. Тех же наших братьев и сестер, кто в эти месяцы принял смерть — воинов и мирных людей — да упокоит Господь во стране живых", - помолился предстоятель РПЦ. Также он призвал "обратить мысли к воинам" и помолиться за них. "Напутствуя их, мы молимся о них как о людях, которые находятся в условиях смертельной опасности и крайне трудного нравственного выбора. Мы просим Бога о помощи им, молимся о том, чтобы Господь их сохранил от ран, пленения и гибели, а наипаче — от греха: от ожесточения, от причинения зла мирным людям, от бесчеловечного отношения к ближним, от трусости и предательства. Да хранит Господь воинов наших на путях их", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20221221/pytki-1840365494.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, михаил васильев, украинская православная церковь, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Михаил Васильев, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
16:14 22.12.2022
 
Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ

Патриарх Кирилл помолился о погибших во время спецоперации священниках УПЦ

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о погибших во время СВО священниках Украинской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл в четверг выступил на ежегодном епархиальном собрании Москвы. Сообщается, что его участники пропели "Вечную память" клирикам, погибшим в зоне специальной военной операции.
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"Знаем, что среди жертв вооруженного противостояния есть священнослужители и монашествующие Украинской православной церкви. Да причтет их с праведными Господь! Мы помним и тех клириков разных епархий, которые встретили свою кончину, совершая пастырское служение среди воинов, в том числе священника нашей Московской епархии протоиерея Михаила Васильева", — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, очень важно, чтобы в условиях военных действий рядом с воинами находились священники, "которые молились бы вместе с ними, пастырски их окормляли, наставляли в Евангелии, исповедовали и причащали Святых Христовых Таин".
"Пусть Владыка и Промыслитель всея твари убережет от всякого зла Своею благодатью всех наших братьев-пастырей, которые самоотверженно, рискуя своей жизнью, разделяют фронтовые опасности вместе с воинами на передовой, оставляя дома свои и семьи, порой немалочисленные. Выражаю им свою особую, глубокую благодарность. Тех же наших братьев и сестер, кто в эти месяцы принял смерть — воинов и мирных людей — да упокоит Господь во стране живых", - помолился предстоятель РПЦ.
Также он призвал "обратить мысли к воинам" и помолиться за них.
"Напутствуя их, мы молимся о них как о людях, которые находятся в условиях смертельной опасности и крайне трудного нравственного выбора. Мы просим Бога о помощи им, молимся о том, чтобы Господь их сохранил от ран, пленения и гибели, а наипаче — от греха: от ожесточения, от причинения зла мирным людям, от бесчеловечного отношения к ближним, от трусости и предательства. Да хранит Господь воинов наших на путях их", - заключил патриарх Кирилл.
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Специальная военная операция на УкраинеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваМихаил ВасильевУкраинская православная церковьРусская православная церковь
 
 
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