https://ria.ru/20221222/patriarkh-1840585787.html

Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ

Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ - РИА Новости, 22.12.2022

Патриарх Кирилл помолился о погибших священниках УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о погибших во время СВО священниках Украинской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:14

2022-12-22T16:14

2022-12-22T16:14

специальная военная операция на украине

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

михаил васильев

украинская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о погибших во время СВО священниках Украинской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл в четверг выступил на ежегодном епархиальном собрании Москвы. Сообщается, что его участники пропели "Вечную память" клирикам, погибшим в зоне специальной военной операции. "Знаем, что среди жертв вооруженного противостояния есть священнослужители и монашествующие Украинской православной церкви. Да причтет их с праведными Господь! Мы помним и тех клириков разных епархий, которые встретили свою кончину, совершая пастырское служение среди воинов, в том числе священника нашей Московской епархии протоиерея Михаила Васильева", — сказал патриарх Кирилл. По его словам, очень важно, чтобы в условиях военных действий рядом с воинами находились священники, "которые молились бы вместе с ними, пастырски их окормляли, наставляли в Евангелии, исповедовали и причащали Святых Христовых Таин". "Пусть Владыка и Промыслитель всея твари убережет от всякого зла Своею благодатью всех наших братьев-пастырей, которые самоотверженно, рискуя своей жизнью, разделяют фронтовые опасности вместе с воинами на передовой, оставляя дома свои и семьи, порой немалочисленные. Выражаю им свою особую, глубокую благодарность. Тех же наших братьев и сестер, кто в эти месяцы принял смерть — воинов и мирных людей — да упокоит Господь во стране живых", - помолился предстоятель РПЦ. Также он призвал "обратить мысли к воинам" и помолиться за них. "Напутствуя их, мы молимся о них как о людях, которые находятся в условиях смертельной опасности и крайне трудного нравственного выбора. Мы просим Бога о помощи им, молимся о том, чтобы Господь их сохранил от ран, пленения и гибели, а наипаче — от греха: от ожесточения, от причинения зла мирным людям, от бесчеловечного отношения к ближним, от трусости и предательства. Да хранит Господь воинов наших на путях их", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20221221/pytki-1840365494.html

https://ria.ru/20221213/upts-1838217800.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, михаил васильев, украинская православная церковь, русская православная церковь