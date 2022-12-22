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Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии - РИА Новости, 22.12.2022
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Южной Осетии Анатолием Плиевым, на ней, в частности, был... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:51
2022-12-22T15:51
2022-12-22T15:51
безопасность
совет безопасности рф
южная осетия
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Южной Осетии Анатолием Плиевым, на ней, в частности, был подписан план сотрудничества аппаратов Совбезов РФ и Южной Осетии. "В Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности Южной Осетии Анатолием Плиевым. В ходе встречи Николай Патрушев и Анатолий Плиев подписали план сотрудничества между аппаратами Совета безопасности Российской Федерации и Совета безопасности Республики Южная Осетия на 2023-2024 годы, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, южная осетия, россия, николай патрушев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Южная Осетия, Россия, Николай Патрушев
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии
Секретарь Совбеза Патрушев провел в Москве встречу с южноосетинским коллегой Плиевым