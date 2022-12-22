https://ria.ru/20221222/osetiya-1840578856.html

Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии

Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии - РИА Новости, 22.12.2022

Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Южной Осетии Анатолием Плиевым, на ней, в частности, был... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:51

2022-12-22T15:51

2022-12-22T15:51

безопасность

совет безопасности рф

южная осетия

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николай патрушев

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Южной Осетии Анатолием Плиевым, на ней, в частности, был подписан план сотрудничества аппаратов Совбезов РФ и Южной Осетии. "В Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности Южной Осетии Анатолием Плиевым. В ходе встречи Николай Патрушев и Анатолий Плиев подписали план сотрудничества между аппаратами Совета безопасности Российской Федерации и Совета безопасности Республики Южная Осетия на 2023-2024 годы, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

https://ria.ru/20221118/pomosch-1832635267.html

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Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, южная осетия, россия, николай патрушев