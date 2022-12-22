Рейтинг@Mail.ru
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/osetiya-1840578856.html
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии - РИА Новости, 22.12.2022
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Южной Осетии Анатолием Плиевым, на ней, в частности, был... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:51
2022-12-22T15:51
безопасность
совет безопасности рф
южная осетия
россия
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Южной Осетии Анатолием Плиевым, на ней, в частности, был подписан план сотрудничества аппаратов Совбезов РФ и Южной Осетии. "В Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности Южной Осетии Анатолием Плиевым. В ходе встречи Николай Патрушев и Анатолий Плиев подписали план сотрудничества между аппаратами Совета безопасности Российской Федерации и Совета безопасности Республики Южная Осетия на 2023-2024 годы, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
https://ria.ru/20221118/pomosch-1832635267.html
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, совет безопасности рф, южная осетия, россия, николай патрушев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Южная Осетия, Россия, Николай Патрушев
15:51 22.12.2022
 
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии

Секретарь Совбеза Патрушев провел в Москве встречу с южноосетинским коллегой Плиевым

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Южной Осетии Анатолием Плиевым, на ней, в частности, был подписан план сотрудничества аппаратов Совбезов РФ и Южной Осетии.
"В Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности Южной Осетии Анатолием Плиевым. В ходе встречи Николай Патрушев и Анатолий Плиев подписали план сотрудничества между аппаратами Совета безопасности Российской Федерации и Совета безопасности Республики Южная Осетия на 2023-2024 годы, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
Сенатор Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 19:52
Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил сенатор
 
БезопасностьСовет Безопасности РФЮжная ОсетияРоссияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала