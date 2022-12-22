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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в среду вечером выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T00:18
2022-12-22T00:18
2022-12-22T01:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.38 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позднее представительство добавило, что в 23.50 было выпущено три снаряда по Куйбышевскому району Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
00:18 22.12.2022 (обновлено: 01:02 22.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку