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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в среду вечером выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T00:18

2022-12-22T00:18

2022-12-22T01:02

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.38 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позднее представительство добавило, что в 23.50 было выпущено три снаряда по Куйбышевскому району Донецка.

https://ria.ru/20221221/donetsk-1840386589.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк