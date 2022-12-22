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Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 22.12.2022
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Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 22.12.2022
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в телегам-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:44
2022-12-22T18:44
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москва
снегопад в москве
петр бирюков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в телегам-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, поэтому городские службы по-прежнему работают в усиленном режиме. Во время последних снегопадов выпало в общей сложности около 30 сантиметров снега, для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы. Спустя трое суток город практически очищен от снега, сейчас продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. "️Просим водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники", - дополняется в сообщении.
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москва, снегопад в москве, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
18:44 22.12.2022
 

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в телегам-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, поэтому городские службы по-прежнему работают в усиленном режиме. Во время последних снегопадов выпало в общей сложности около 30 сантиметров снега, для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы. Спустя трое суток город практически очищен от снега, сейчас продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон.
"️Просим водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСнегопад в МосквеПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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