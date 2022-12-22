https://ria.ru/20221222/moskva-1840650245.html
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 22.12.2022
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в телегам-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:44
2022-12-22T18:44
2022-12-22T18:44
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москва
снегопад в москве
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в телегам-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, поэтому городские службы по-прежнему работают в усиленном режиме. Во время последних снегопадов выпало в общей сложности около 30 сантиметров снега, для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы. Спустя трое суток город практически очищен от снега, сейчас продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон. "️Просим водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20221221/uborka-1839940502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, снегопад в москве, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в телегам-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, поэтому городские службы по-прежнему работают в усиленном режиме. Во время последних снегопадов выпало в общей сложности около 30 сантиметров снега, для ликвидации их последствий были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы. Спустя трое суток город практически очищен от снега, сейчас продолжаются работы по очистке крыш и дворовых территорий", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что ледяной дождь и мокрый снег, которые сохранятся в Москве в ближайшие дни, осложняют движение транспорта и пешеходов, поэтому коммунальные службы регулярно проводят противогололедную обработку магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон.
"️Просим водителей быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать работе дорожной техники", - дополняется в сообщении.