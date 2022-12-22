https://ria.ru/20221222/makkarti-1840416268.html
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву - РИА Новости, 22.12.2022
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву
Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:40
2022-12-22T07:40
2022-12-22T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
кевин маккарти
владимир зеленский
джо байден
украина
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сша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского. Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. "Я считаю, что это была очень хорошая речь … Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддерживаю незаполненный чек. Мы хотим убедиться, что есть ответственность за все деньги, которые мы тратим", - цитирует Маккарти телеканал CNN. Ранее издание Politico сообщило, что власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь. Сам Маккарти ранее говорил, что он не против помощи Украине, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кевин Маккарти, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Киев, США
07:40 22.12.2022 (обновлено: 11:46 22.12.2022)
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву
Конгрессмен Маккарти заявил, что его позиция по урезанию помощи Киеву не изменилась
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом
и выступил перед американским конгрессом.
"Я считаю, что это была очень хорошая речь … Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддерживаю незаполненный чек. Мы хотим убедиться, что есть ответственность за все деньги, которые мы тратим", - цитирует Маккарти телеканал CNN.
Ранее издание Politico сообщило, что власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь. Сам Маккарти ранее говорил, что он не против помощи Украине, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол
предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.