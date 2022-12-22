Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/makkarti-1840416268.html
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву - РИА Новости, 22.12.2022
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву
Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:40
2022-12-22T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
кевин маккарти
владимир зеленский
джо байден
украина
киев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440915_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cc67aa645323bf92dd0cc9d66e55d2f.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского. Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. "Я считаю, что это была очень хорошая речь … Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддерживаю незаполненный чек. Мы хотим убедиться, что есть ответственность за все деньги, которые мы тратим", - цитирует Маккарти телеканал CNN. Ранее издание Politico сообщило, что власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь. Сам Маккарти ранее говорил, что он не против помощи Украине, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html
https://ria.ru/20221222/patriot-1840410278.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440915_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_2927346aa290298c5ec6a083b918e61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кевин маккарти, владимир зеленский, джо байден, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кевин Маккарти, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Киев, США
07:40 22.12.2022 (обновлено: 11:46 22.12.2022)
 
Конгрессмен Маккарти прокомментировал свою позицию по урезанию помощи Киеву

Конгрессмен Маккарти заявил, что его позиция по урезанию помощи Киеву не изменилась

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:18Специальная военная операция на Украине
США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи, заявил Байден
"Я считаю, что это была очень хорошая речь … Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддерживаю незаполненный чек. Мы хотим убедиться, что есть ответственность за все деньги, которые мы тратим", - цитирует Маккарти телеканал CNN.
Ранее издание Politico сообщило, что власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь. Сам Маккарти ранее говорил, что он не против помощи Украине, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 05:00
Байден пообещал Зеленскому дальнейшее укрепление ПВО Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКевин МаккартиВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаКиевСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала