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Подозреваемая в коррупции экс-замглавы Европарламента останется под стражей - РИА Новости, 22.12.2022
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Подозреваемая в коррупции экс-замглавы Европарламента останется под стражей
Подозреваемая в коррупции экс-замглавы Европарламента останется под стражей - РИА Новости, 22.12.2022
Подозреваемая в коррупции экс-замглавы Европарламента останется под стражей
Суд Брюсселя в четверг решил оставить под стражей подозреваемую в коррупции бывшую замглавы Европейского парламента Еву Кайли, хотя адвокаты подозреваемой... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:48
2022-12-22T21:49
в мире
роберта метсола
брюссель
марокко
катар
европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Суд Брюсселя в четверг решил оставить под стражей подозреваемую в коррупции бывшую замглавы Европейского парламента Еву Кайли, хотя адвокаты подозреваемой просили суд избрать ей в качестве меры пресечения домашний арест с электронным наблюдением, сообщает сайт телеканала RTL. "Решение принято: евродепутат Ева Кайли остается в тюрьме", - говорится в сообщении. В прокуратуре сообщили, что Кайли останется под стражей по крайней мере в ближайший месяц. Кайли, которая является одной из главных фигурантов громкого коррупционного скандала в Европарламенте, находится под стражей в тюрьме с 9 декабря. По словам адвокатов подозреваемой, она активно сотрудничает со следствием и не имеет намерения скрываться, поэтому вполне заслуживала помещения под домашний арест с электронным наблюдением. В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. Также бельгийские СМИ сообщают, что помимо Катара, на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что намерена "восстановить репутацию" этого важного европейского института. В частности, она намерена предложить изменить порядок взаимодействия депутатов с представителями иностранных государств и организаций. Предложенная реформа включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет неофициальных обществ дружбы с иностранными государствами, пересмотр свода правил поведения депутатов. Фигуранты коррупционного скандала начали давать показания. В частности, Кайли призналась, что передала своему отцу в Брюсселе портфель с наличными евро, которые он должен был спрятать. Она также рассказала, что эти средства были в ее квартире. Ранее отец политика был задержан полицией с крупной суммой наличных денег в одной из гостиниц Брюсселя. В свою очередь бывший депутат Европарламента гражданин Италии Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС. Панцери задержали в его квартире в Брюсселе, где было обнаружено 600 тысяч евро наличными. В документах расследования также фигурируют имена еще трех евродепутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html
https://ria.ru/20221213/kayli-1838283531.html
https://ria.ru/20221212/orban-1838143139.html
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в мире, роберта метсола, брюссель, марокко, катар, европарламент, евросоюз
В мире, Роберта Метсола, Брюссель, Марокко, Катар, Европарламент, Евросоюз
21:48 22.12.2022 (обновлено: 21:49 22.12.2022)
 
Подозреваемая в коррупции экс-замглавы Европарламента останется под стражей

Суд оставил под стражей подозреваемую в коррупции экс-замглавы Европарламента Кайли

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Суд Брюсселя в четверг решил оставить под стражей подозреваемую в коррупции бывшую замглавы Европейского парламента Еву Кайли, хотя адвокаты подозреваемой просили суд избрать ей в качестве меры пресечения домашний арест с электронным наблюдением, сообщает сайт телеканала RTL.
"Решение принято: евродепутат Ева Кайли остается в тюрьме", - говорится в сообщении. В прокуратуре сообщили, что Кайли останется под стражей по крайней мере в ближайший месяц.
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Кайли, которая является одной из главных фигурантов громкого коррупционного скандала в Европарламенте, находится под стражей в тюрьме с 9 декабря. По словам адвокатов подозреваемой, она активно сотрудничает со следствием и не имеет намерения скрываться, поэтому вполне заслуживала помещения под домашний арест с электронным наблюдением.
В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. Также бельгийские СМИ сообщают, что помимо Катара, на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
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Вице-президент Европарламента отвергла обвинения в коррупции
Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что намерена "восстановить репутацию" этого важного европейского института. В частности, она намерена предложить изменить порядок взаимодействия депутатов с представителями иностранных государств и организаций. Предложенная реформа включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет неофициальных обществ дружбы с иностранными государствами, пересмотр свода правил поведения депутатов.
Фигуранты коррупционного скандала начали давать показания. В частности, Кайли призналась, что передала своему отцу в Брюсселе портфель с наличными евро, которые он должен был спрятать. Она также рассказала, что эти средства были в ее квартире. Ранее отец политика был задержан полицией с крупной суммой наличных денег в одной из гостиниц Брюсселя.
В свою очередь бывший депутат Европарламента гражданин Италии Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС. Панцери задержали в его квартире в Брюсселе, где было обнаружено 600 тысяч евро наличными. В документах расследования также фигурируют имена еще трех евродепутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
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