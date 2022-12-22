21:48 22.12.2022 (обновлено: 21:49 22.12.2022)
Подозреваемая в коррупции экс-замглавы Европарламента останется под стражей
Суд оставил под стражей подозреваемую в коррупции экс-замглавы Европарламента Кайли
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Суд Брюсселя в четверг решил оставить под стражей подозреваемую в коррупции бывшую замглавы Европейского парламента Еву Кайли, хотя адвокаты подозреваемой просили суд избрать ей в качестве меры пресечения домашний арест с электронным наблюдением, сообщает сайт телеканала RTL.
"Решение принято: евродепутат Ева Кайли остается в тюрьме", - говорится в сообщении. В прокуратуре сообщили, что Кайли останется под стражей по крайней мере в ближайший месяц.
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Кайли, которая является одной из главных фигурантов громкого коррупционного скандала в Европарламенте, находится под стражей в тюрьме с 9 декабря. По словам адвокатов подозреваемой, она активно сотрудничает со следствием и не имеет намерения скрываться, поэтому вполне заслуживала помещения под домашний арест с электронным наблюдением.
В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. Также бельгийские СМИ сообщают, что помимо Катара, на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
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Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что намерена "восстановить репутацию" этого важного европейского института. В частности, она намерена предложить изменить порядок взаимодействия депутатов с представителями иностранных государств и организаций. Предложенная реформа включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет неофициальных обществ дружбы с иностранными государствами, пересмотр свода правил поведения депутатов.
Фигуранты коррупционного скандала начали давать показания. В частности, Кайли призналась, что передала своему отцу в Брюсселе портфель с наличными евро, которые он должен был спрятать. Она также рассказала, что эти средства были в ее квартире. Ранее отец политика был задержан полицией с крупной суммой наличных денег в одной из гостиниц Брюсселя.
В свою очередь бывший депутат Европарламента гражданин Италии Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС. Панцери задержали в его квартире в Брюсселе, где было обнаружено 600 тысяч евро наличными. В документах расследования также фигурируют имена еще трех евродепутатов, которые могут быть причастны к коррупции.