https://ria.ru/20221222/korrektsiya-1840669850.html

ЕС одобрил создание в союзе временного плавающего лимита цен на газ

ЕС одобрил создание в союзе временного плавающего лимита цен на газ - РИА Новости, 22.12.2022

ЕС одобрил создание в союзе временного плавающего лимита цен на газ

Европейский союз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены, сообщили в Совете ЕС. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:06

2022-12-22T20:06

2022-12-22T22:42

экономика

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

еврокомиссия

александр новак

владимир путин

россия

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БРЮССЕЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Европейский союз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены, сообщили в Совете ЕС."Совет официально принял регулирование, формирующее механизм корректировки рынка (газа. — Прим. ред.) для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", — говорится в заявлении.Министры энергетики стран — членов Евросоюза согласовали создание временного механизма 19 декабря. Он будет запускаться автоматически, если цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (около 1861 евро за тысячу кубометров. — Прим. ред.) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.Этот механизм начнут применять с февраля следующего года на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Позднее Еврокомиссия сможет сделать исключения из этого правила и механизм будут применять к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед. Он не будет работать для внебиржевых сделок.Во время действия механизма транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше специального динамического лимита (индикативная цена на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро) будут недоступны. Этот "потолок" представляет собой индикативную цену на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро. Если такая цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро.Динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней после активации механизма. Если он будет ниже уровня в 180 евро за МВт.ч в течение трех рабочих дней подряд, механизм будет деактивирован автоматически.Действие механизма пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Сейчас готовится соответствующий указ. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.

https://ria.ru/20221222/tranzit-1840664059.html

https://ria.ru/20221222/gaz-1840476611.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, александр новак, владимир путин, россия