https://ria.ru/20221222/koronavirus-1840460389.html
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1709 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:07
2022-12-22T11:07
2022-12-22T11:07
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1709 случаев COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1709, госпитализированы - 143 человека, выздоровели - 2101 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1929 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 287 271 случай коронавируса, выздоровели 3 092 724 человека, умерли 47 339 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 143 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1709 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек